Arsenal vs Liverpool LIVE Time, Channel, Où voir Final Community Shield 2020

Match du pouvoir au pouvoir que nous aurons ce samedi 29 août, débutant la campagne en Angleterre avec le différend de la Bouclier communautaire 2020-2021, où il Arsenal chercheront à soulever le trophée et montreront que cette saison ils vont avec tout, mais ils affronteront le tout nouveau champion de la Premier League, le Liverpool, qui sortira également déterminé à remporter le titre en Wembley.

Comment les équipes arrivent

L’image de Arsenal reprend ses activités après une pause d’environ trois semaines, puisque leur dernier affrontement a eu lieu le 1er août juste au moment où ils ont remporté leur billet pour ce Community Shield après s’être proclamés champions du FA Cup en battant Chelsea 2-1 avec un doublé de Pierre Emerick Aubameyang.

Les Artilleurs, dirigé par Mikel Artetaont eu quelques mouvements sur le marché, mettant en évidence les arrivées de Gabriel, Willian et Henrikh Mkhitaryan, alors qu’ils restent dans l’attente de l’avenir de Dani Ceballos.

Pour sa part, Liverpool Il vient à ce match en tant que tout nouveau champion de Premier League avec une campagne historique, ils ont une équipe très puissante qui est pratiquement restée inchangée et pour cette nouvelle année de football, l’objectif sera de gagner tout ce qu’ils disputent.

Les Rouges Ils ont eu quelques matches amicaux avant ce match, en battant Stuttgart 3-0 samedi dernier, tandis que mardi dernier, ils ont fait match nul 2-2 contre le Red Bull Salzburg.

Comme il Arsenal comme lui Liverpool Ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs commenceront la saison et voudront le faire du bon pied, sans aucun doute un titre serait un bon coup émotionnel pour le début de la saison. première ligue en un peu plus d’une semaine.

Ces deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois le 15 juillet en Premier League la saison dernière à l’Emirates Stadium. Dans ce crash Sadio mané mettre devant le Rouges, mais les Gunners ont réussi à revenir 2-1 avec des scores de Alexandre Lacazette et Reiss Nelson.

Heure et chaîne Arsenal vs Liverpool

Le jeu entre Arsenal contre Liverpool Il sera joué à 16h30 en Angleterre; Aux États-Unis, il débutera à 8 h 30 dans le Pacifique et à 11 h 30 à l’Est. D’autres fois sont:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et El Salvador: 9h30

Mexique, Colombie, Panama, Pérou et Équateur: 10h30

Bolivie et Venezuela: 11h30

Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay et Brésil: 12h30

Le jeu diffusé Liverpool vs Arsenal en direct pour la télévision sera exclusivement sur la chaîne BT Sport en Angleterre; au Mexique et en Amérique centrale, ce sera SKY Sports, tandis qu’en Amérique du Sud, vous pouvez le voir pour ESPN. Sur Internet, vous pouvez suivre la couverture en direct minute par minute qui se fera sur les réseaux sociaux des deux clubs et sur le La FA cela nous mettra à jour avec les buts, les passes décisives et le score final.

Arsenal vs Liverpool en direct

La table est donc mise pour profiter de cet excellent match entre deux équipes qui sortiront avec tout pour la victoire, toutes deux arrivent avec un bon rythme après ne pas avoir eu une longue pause estivale, même s’il sera intéressant de voir précisément ce point et comment elles le gèrent. les entraîneurs. Il n’y a pas de favori clair, nous ne savons vraiment pas à quel point chaque DT va le prendre au sérieux. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Arsenal contre Liverpool.

Arsenal vs Liverpool LIVE Time, Channel, Où voir Final Community Shield 2020