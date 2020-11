Mikel Arteta a déclaré que la discipline était difficile à maintenir pendant les pauses internationales après que les joueurs d’Arsenal aient été impliqués dans une série d’incidents pour compliquer leurs préparatifs pour le voyage de dimanche en Premier League à Leeds United.

Le patron d’Arsenal a eu des entretiens avec Willian cette semaine après avoir fait un voyage à Dubaï à l’insu du club, enfreignant apparemment les règles de voyage du gouvernement COVID-19.

– ESPN Insider Notebook: Liverpool demande des réponses VAR

Willian est catégorique sur le fait qu’il n’a enfreint aucune réglementation britannique car des exemptions sont autorisées pour les «voyages d’affaires».

• Klopp: Je me fiche du titre Prem

• Lampard «recherche» un correctif de blessure pulmonaire

• Arteta: Discipline du joueur «impossible» pendant les intls

• Rooney veut être le patron à plein temps de Derby

• Nouvelles règles de la FIFA pour protéger les joueuses

• Un club allemand produira son propre kit l’année prochaine

• Sources: les problèmes défensifs de Man Utd montent

Pierre-Emerick Aubameyang a subi une semaine épuisante après la publication de photos de l’équipe gabonaise ayant une attente de six heures pour un vol dans un aéroport gambien, obligeant les joueurs à dormir par terre après avoir pris leur passeport.

Arteta a également dû faire face à un différend plus près de chez lui avec David Luiz et Dani Ceballos impliqués dans une crise au sol d’entraînement à la fin d’un match d’entraînement vendredi dernier.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une conférence de presse vendredi s’il était difficile de garder le contrôle de la discipline, Arteta a répondu: « C’est impossible, car nous avons tellement de règles et de directives que nous devons suivre, que parfois même sans penser que vous les enfreignez.

«Même à l’entraînement, quand vous donnez un dossard à quelqu’un d’autre, vous dites: » Oh non, je ne peux pas faire ça. Le bavoir doit être là. Quelqu’un doit venir avec les gants. «

« Parfois tu ne sais même pas [you’ve broken the rules], alors j’essaie simplement de penser que nous sommes tous très conscients de ce à quoi nous avons affaire et que nous le prenons très, très au sérieux. Tout le monde peut faire une erreur, mais c’est justement de là que vient cette erreur, ce sont les choses pertinentes. «

Arteta a minimisé le fossé entre Ceballos et Luiz, bien qu’il n’ait pas nié que cela avait eu lieu comme Ceballos l’a affirmé sur Twitter, et a déclaré qu’il n’avait pas vu l’incident.

« J’ai une très mauvaise vision de loin, c’est pourquoi nous nous entraînons à huis clos », a-t-il déclaré. «L’entraînement est très compétitif et les problèmes surviennent souvent. Ces problèmes sont résolus immédiatement au sein de l’équipe et il n’y a pas grand-chose à dire. [There is] aucun problème du tout. «

La situation de Willian a été traitée « en interne » mais Arteta a refusé de confirmer si le milieu de terrain ferait partie de son équipe de la journée ce week-end.

Arteta était plus ouverte sur les difficultés d’Aubameyang. Plus tôt cette semaine, le patron du Gabon Patrice Neveu a déclaré qu’il craignait qu’Arsenal ne libère pas Aubameyang pour les prochains matchs étant donné le traitement de l’équipe, mais lorsqu’on lui a demandé si c’était le cas, Arteta a répondu: « Non, c’était évidemment un choc de voir une équipe complète dormir. la façon dont ils faisaient.

« Je crois toujours que tout le monde essaie de faire de son mieux et l’équipe nationale du Gabon essaie d’organiser les choses de la meilleure façon possible.

«Parfois, des choses imprévisibles se produisent et c’était une expérience. J’ai dit à Auba ‘prends ça comme une expérience. Je suis sûr que depuis des mois ou des années tu n’as pas dormi par terre, prends-le à partir de là et assurez-vous simplement quand vous êtes dans votre lit, vous savez à quel point il est bon, à quel point il est confortable et à quel point vous avez de la chance.

«Et c’est tout, vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez pas le rembobiner, alors prenez-le tel quel et continuez. Évidemment, j’espère que la prochaine fois que cela n’arrivera pas et que nos joueurs auront le repos dont ils ont besoin. «

Arsenal sera sans Thomas Partey après avoir échoué à se remettre d’une blessure à la cuisse subie contre Aston Villa avant la pause internationale.