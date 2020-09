L’entraîneur de la première équipe d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré qu’il craignait que Pierre-Emerick Aubameyang ne quitte le club, mais a ajouté que le nouveau contrat de 31 ans représentait une déclaration d’intention à leurs rivaux de Premier League.

ESPN a rapporté en juillet qu’Aubameyang cherchait un contrat de trois ans d’une valeur de 250000 £ par semaine et que le club a finalement accepté ces conditions plus les bonus, faisant une annonce officielle mercredi.

Arteta a succédé à Unai Emery en tant qu’entraîneur-chef en décembre et s’est dit préoccupé lorsqu’il a pris la relève qu’Aubameyang cherche à déménager ailleurs.

« Pour être honnête au départ, lorsque j’ai rejoint, je n’étais pas aussi positif que ces dernières semaines », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse vendredi.

« Évidemment, financièrement, nous étions dans une position où il était difficile d’arriver là où nous voulions aller. Je pense qu’Auba avait aussi ses doutes à l’époque mais les choses ont évolué de manière naturelle. J’avais le sentiment que le club voulait bouger. en avant, j’avais le sentiment qu’Auba voulait rester ici et que nous essayions juste d’appliquer ces choses ensemble et cela prend parfois du temps, mais le résultat est ce que nous voulions tous les deux, nous sommes donc heureux.

«C’était un grand coup de pouce parce que tout le monde espérait qu’Auba reste mais cela créait une certaine incertitude autour de l’endroit et évidemment c’est formidable de terminer cette spéculation, de passer à autre chose et de trouver plus de stabilité.

« Je pense certainement que c’est une décision qui a été reçue de manière très positive en dehors du club de football et avec une direction très claire que nous voulons maintenir et prendre soin de nos meilleurs joueurs, ainsi que promouvoir et défier nos jeunes joueurs. »

L’accord a mis fin à des mois de spéculation au cours desquels Barcelone, Chelsea, l’Inter Milan et la Juventus étaient liés à un transfert de l’attaquant.

Arteta a également laissé entendre que l’offre de 20 millions de livres sterling d’Aston Villa pour le gardien de but remplaçant Emiliano Martinez était trop bonne pour être refusée compte tenu des pressions financières dont le club a besoin pour lever des fonds pour poursuivre ses signatures.

Bernd Leno sera le n ° 1 du club cette saison, ce qui a conduit Martinez à faire pression pour un déménagement à Villa Park.

« En fin de compte, nous devons trouver un équilibre entre ce que nous voulons accomplir avec l’équipe et nos finances et cela arrive à un point où vous devez décider si vous voulez réaliser certaines choses, vous devez en sacrifier d’autres », Arteta a ajouté.

« Mais le temps nous dira si nous sommes plus faibles ou non. Évidemment, le recrutement que nous prévoyons de faire pour essayer d’obtenir notre deuxième gardien nous apportera, espérons-le, un très bon niveau de performance.

« J’ai été très clair avec eux deux que ce n’était pas un n ° 1 et un n ° 2 et qu’ils devaient concourir pour la place comme n’importe quelle autre position dans l’équipe. Pour être honnête, Bernd était superbe avant qu’il ne soit blessé à Brighton et Emi était absolument excellent avec tous les matchs auxquels il a joué et combien il nous a aidés également à remporter les trophées.

« Mais à la fin de la journée, cela a créé une grande compétition, de grandes attentes de la part des deux et nous avons dû faire face à cela. Nous étions vraiment ouverts, essayant d’avoir ces discussions et à la fin, Emi a eu un très bon offre, vraiment bien adaptée à ce qu’il veut réaliser à long et court terme et nous lui avons permis de quitter le club. «

Arsenal devrait terminer la signature de 1,6 million de livres sterling du gardien de but Runar Alex Runarsson de Dijon et poursuit un accord pour David Raya de Brentford.