Arthur a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il a dit un adieu assez émouvant à Barcelone avant son transfert à la Juventus.

Le Brésilien a connu des mois assez difficiles au Camp Nou depuis que son transfert, dont il avait initialement dit ne pas vouloir, a été annoncé en juin.

Arthur a à peine figuré ces derniers mois, fait face à des mesures disciplinaires pour ne pas se présenter à l’entraînement, et a également été accusé de conduite en état d’ivresse après avoir écrasé sa Ferrari.

Voici sa vidéo:

«Les adieux sont toujours difficiles, mais encore plus si c’est pour quitter un endroit qui est déjà chez moi, une ville incroyable qui reste à jamais dans mon cœur, où tout le monde m’a accueilli comme un autre Catalan.

«Ils ont découvert une nouvelle culture pour moi et ils m’ont aidé à grandir en tant que joueur et surtout en tant que personne. Je dis au revoir à un groupe de joueurs impressionnants, je me sens très chanceux d’avoir joué avec eux, mais surtout très reconnaissant d’avoir eu leur soutien en tant qu’amis, des gens au grand cœur.

«Et une foule qui m’a conquis dès le premier jour et qui m’a rendu fier d’être du Barca et de défendre l’un des maillots les plus importants au monde, qui m’a montré un amour et un respect que je n’oublierai jamais. Aujourd’hui, je dois dire au revoir mais je prends un morceau de tout ce que j’ai vécu pour toujours dans mon cœur. Merci pour tout Barcelone.