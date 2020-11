J’entends souvent des fans américains dire qu’ils aspirent au jour où «l’un des leurs» aura la chance d’entraîner un club vraiment grand dans l’une des ligues les plus importantes d’Europe. Certains peuvent peut-être être excusés de ne pas être pleinement conscients qu’ils en ont déjà un.

Derek Rae, la voix TV d’ESPN de la Bundesliga, nous apporte ses chroniques hebdomadaires sur les raisons pour lesquelles l’Allemagne, sa langue et son football font partie de son identité.

Pellegrino Matarazzo et le VfB Stuttgart se vont comme une main et un gant, notamment parce que tous deux tombent sous le radar de quiconque n’y prête pas toute l’attention. Matarazzo est un italo-américain du New Jersey. Qu’il ait forgé sa propre voie indépendante en tant que jeune homme jouant au football de la ligue inférieure en Allemagne, loin de la politique intérieure de l’US Soccer ou du bol à poissons rouges de la Major League Soccer, ne devrait pas le rendre moins intéressant. Au contraire, en fait.

Stuttgart – qui affrontera le Bayern Munich samedi (9 h 20 HE, diffusez en direct sur ESPN + aux États-Unis) – sera toujours parmi les clubs les plus significatifs d’Allemagne, pour moi en tout cas, peut-être parce que dans mes années de formation, ils étaient de vrais joueurs de haut vol, remportant le Meisterschale en 1984. Ils ont répété l’exploit en 1992 et l’ont fait à nouveau sous Armin Veh en 2007. Depuis, seuls trois clubs – le Bayern, le VfL Wolfsburg et le Borussia Dortmund – ont été sacrés champions de Bundesliga.

Ils attirent aussi une foule. Même la saison dernière, en languissant en 2. Bundesliga, Stuttgart en attirait régulièrement près de 50 000 à la Mercedes-Benz Arena. Si ce n’est pas un grand club, dans une période difficile pour le sport, alors je me demande ce que c’est réellement.

J’admets volontiers que Stuttgart est l’une des villes qui me manquent vraiment pendant que je suis coincé loin pendant cette pandémie. La ville sur la rivière Neckar n’est généralement pas considérée comme un aimant touristique. Les visiteurs sont plus susceptibles d’affluer vers les villes et villages pittoresques de la Forêt-Noire à proximité, mais la capitale du Bade-Wurtemberg a une limite terrestre à laquelle il est difficile de résister. C’est pur Schwabenland, comme la région est connue, et le dialecte local a ses propres charmes caractéristiques ainsi que des spécialités culinaires.

Ces dernières saisons ont été des années yo-yo alors que Stuttgart, malgré tout son attrait, est devenue tout à fait le Fahrstuhlmannschaft (« équipe d’ascenseurs »). Relégués en 2016, ils sont tout de suite remontés, et idem pour 2019, revenant dans l’élite lors de la première demande l’été dernier.

Il est notoirement difficile d’échapper à la 2. Bundesliga une fois que vous y êtes. Il suffit de demander à Hamburger SV, qui en est maintenant à sa troisième année consécutive au deuxième rang. La réussite de Stuttgart était due à une bonne fortune dans une course serrée, mais surtout à une saine gestion. Cela commence au sommet avec Thomas Hitzlsperger, président du conseil d’administration et responsable du sport. Oui, le même Thomas Hitzlsperger d’Aston Villa, de Stuttgart et de l’Allemagne a connu la renommée en tant que joueur.

Hitzlsperger travaille en étroite collaboration avec un autre nom que les fans de football anglais connaissent bien, Sven Mislintat. Après une période difficile en tant que chef du recrutement d’Arsenal, Mislintat – qui s’est fait un nom en tant que chef scout très réussi de Dortmund – a atterri au bon endroit en tant que directeur sportif désormais très respecté de Stuttgart.

Flash back près d’un an, et Hitzlsperger et Mislintat ont décidé de se passer des services de l’entraîneur Tim Walter, qui avait été recruté à Kiel quelques mois plus tôt. Walter avait la réputation d’être un bon footballeur, mais il manquait quelque chose de clinique et il y avait des doutes sur la capacité du club à gagner une promotion. Entrez Matarazzo de l’équipe d’entraîneurs de Hoffenheim, où il avait beaucoup appris sous Julian Nagelsmann.

Pellegrino Matarazzo place Stuttgart à la huitième place du classement à son retour en Bundesliga. Maja Hitij / .

L’accent était mis sur la mise en œuvre d’un nouveau style avec de meilleurs compteurs rapides et un jeu de transition efficace avec et sans le ballon, ainsi qu’une mentalité plus forte et plus fougueuse. Hitzlsperger et Mislintat étaient des croyants, même lorsque les résultats ont mal tourné immédiatement après la pause du coronavirus au printemps. Les défaites consécutives aux mains de Wiesbaden et Kiel ont fait penser à de nombreuses personnes qu’un autre licenciement était prévu. Au lieu de cela, Matarazzo a obtenu un contrat prolongé jusqu’en 2022, sans même dépendre de la promotion.

Nous y voilà, huit matchs dans la nouvelle campagne de Bundesliga et Stuttgart, sous l’Américain, se retrouve huitième, invaincu depuis une défaite 3-2 contre son rival du sud-ouest de Fribourg.

Match nul 3-3 de samedi à l’envers dans l’ancien club de Matarazzo, Hoffenheim (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis) était typique de ce que nous avons vu du Schwaben jusqu’ici: des phases de contrôle confiantes et des changements de jeu efficaces, une pression sur la défense par moments, mais finalement une résolution de fer, qui leur a valu un point avec un fin niveleur de Marc-Oliver Kempf.

Ce que j’aime le plus dans la composition de Stuttgart, c’est l’accent mis sur la jeunesse, mais avec un peu d’ancienneté, en utilisant un arrière trois comme élément de base. Il a vacillé de temps en temps, mais pas de manière alarmante devant l’excellent et prometteur Gregor Kobel. Le Kempf susmentionné a maintenu les choses ensemble au milieu d’un casting tournant autour de lui.

Il y a beaucoup à aimer dans un milieu de terrain aux multiples facettes avec Tanguy Coulibaly, 19 ans, et l’international japonais plus expérimenté Wataru Endo, qui a excellé. L’expérience et le savoir-faire viennent de Gonzalo Castro et Daniel Didavi.

L’ailier congolais Silas Wamangituka, tout juste 21 ans, est un joueur rapide et incontournable qui peut tourmenter les défenses et marquer. L’attaquant argentin Nicolas Gonzalez est le meilleur d’un groupe global très solide, avec un haut niveau de compétence et une capacité de finition naturelle. En vérité, s’ils devaient le vendre, Stuttgart recevrait une belle somme d’argent pour Gonzalez. Malheureusement, il s’est blessé au genou gauche samedi et sera indisponible pendant quelques semaines alors que ses coéquipiers se lancent dans une course difficile, face au Bayern et à Dortmund lors de deux de leurs trois prochains matches.

Alors voilà: un entraîneur américain au cœur de l’une des grandes et improbables success stories de n’importe quel championnat européen de premier plan. Même les grands clubs comme Stuttgart doivent travailler avec des budgets limités et le Schwaben ont enfilé une aiguille difficile. Matarazzo, avec Hitzlsperger, Mislintat et bien d’autres membres du personnel, a contribué à redresser la fortune de ce grand club allemand dans le cadre d’un effort énorme et collaboratif.

Si Matarrazzo avait joué ou entraîné en MLS, je sens qu’il recevrait plus d’attention pour son travail de la part des fans de son pays d’origine. Cela dit, il n’est jamais trop tard pour commencer.