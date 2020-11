8 h 30 HE

Sam Marsden

Moises Llorens

L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, a déclaré qu’il n’y avait aucun problème entre Lionel Messi et Antoine Griezmann et que les rapports faisant état de tensions entre les deux ne sont que des médias créant une controverse.

Des journalistes se sont réunis cette semaine à l’aéroport El Prat de la ville catalane pour interroger Messi sur les commentaires de l’ancien agent de Griezmann, Eric Olhats, qui l’a accusé de diriger un «régime de terreur» au club.

Messi, qui venait de rentrer en Espagne après une mission internationale en Amérique du Sud, a rétorqué qu’il en avait « assez d’être toujours le problème [at Barca]. «

« Je peux comprendre pourquoi Leo serait en colère », a déclaré Koeman lors d’une conférence de presse vendredi avant le match du week-end contre l’Atletico Madrid.

« Je pense que nous devons respecter beaucoup plus des gens comme Leo Messi. Après un si long vol, lui poser des questions sur Antoine quand il atterrit montre un manque de respect.

« Donc, je dois défendre Leo. Si cela m’arrivait après un voyage de 15 heures et une heure d’attente à l’aéroport, alors vous sortez et la presse pose ces questions, je serais dangereux et je les détesterais comme bien.

« C’est une tentative de [the media] pour créer une controverse là où il n’y en a pas. Je n’ai vu aucun problème entre Leo et Antoine. De plus, les commentaires proviennent de quelqu’un qui n’a pas été [Griezmann’s agent] pendant des années. C’est un non-sens complet. «

Griezmann a toujours soutenu que sa relation avec Messi était bonne et des sources proches de l’international français ont déclaré à ESPN que cela faisait des années qu’il n’avait pas parlé avec Olhats.

Cependant, les commentaires de Messi au cours de la semaine ont rouvert le débat sur son avenir au Camp Nou après avoir tenté en vain de quitter le club après la défaite 8-2 de la Ligue des champions face au Bayern Munich en août.

Koeman a d’abord dit «non» lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait voir Messi – qui peut repartir librement à l’expiration de son contrat en juin prochain -, mais a admis plus tard que la décision finale appartenait à l’attaquant.

« Leo a laissé cette saison sur son contrat », at-il ajouté. « J’espère que son avenir [beyond that] est là, mais ce n’est pas moi qui dois le convaincre de rester.

« C’est incroyable ce qu’il a fait pour ce club. Mais c’est la personne principale qui prend les décisions concernant son avenir. Personne d’autre ne peut dire ce qui va se passer dans le futur. »

Messi a repris l’entraînement vendredi alors que le Barca se préparait pour le match de samedi contre l’invaincu Atletico Madrid en Liga au Wanda Metropolitano.

L’Atletico sera sans l’ancien attaquant du Barca Luis Suarez, qui a été testé positif au coronavirus cette semaine, mais Koeman manque également plusieurs joueurs.

Sergio Busquets, Ansu Fati, Ronald Araujo et Samuel Umtiti sont tous à l’écart avec des blessures, bien que Philippe Coutinho soit à nouveau disponible pour la sélection après trois semaines d’absence avec un problème aux ischio-jambiers.