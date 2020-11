Zinedine Zidane a déclaré qu’il n’avait « aucune explication » à la forme incohérente du Real Madrid après avoir été battu 2-1 à domicile par Alaves samedi pour faire trois matchs sans victoire en Liga.

Madrid a eu du mal dès le début, Lucas Perez marquant un penalty tôt et Eden Hazard forcé de se blesser, avant que Joselu ne double l’avance d’Alaves en seconde période et Casemiro ne marque un but de consolation tardif.

L’équipe de Zidane a été battue 4-1 à Valence et a fait match nul 1-1 à Villarreal plus tôt ce mois-ci, mais semblait être de retour sur la bonne voie après une impressionnante victoire 2-0 en Ligue des champions à l’Internazionale en milieu de semaine.

« Nous avons joué un mauvais match, surtout au début, et nous n’avons pas pu le changer », a déclaré Zidane. « Je suis l’entraîneur et je prends le blâme, comme toujours … Nous devons passer à autre chose. Nous avons un autre match mardi. Nous avons très bien joué contre l’Inter, et aujourd’hui nous ne l’avons pas fait. Il n’y a pas d’excuses. Nous ne devons pas distinguer un joueur ou un autre.

« Nous ne pouvions pas changer la dynamique dans le jeu et cela m’ennuie. En ce moment, la cohérence est le problème que nous avons. Nous avons aussi eu beaucoup de blessures. Nous ne cherchons pas d’excuses, mais c’est la réalité. match que nous avons joué il y a trois jours à Milan, puis aujourd’hui … je n’ai pas d’explication. «

Hazard a été remplacé après seulement 28 minutes, avec ce que les premiers rapports suggèrent être une blessure à la cuisse, et subira d’autres tests dimanche.

« Pour le moment, nous ne savons pas exactement ce qu’il a », a déclaré Zidane. « J’espère que ce n’est qu’un coup, comme il l’a dit, et non une blessure musculaire. J’espère que oui. »

Hazard n’était revenu à l’action que le week-end dernier après avoir été testé positif pour le coronavirus et avant cela pendant un mois avec un autre problème musculaire.

Sa première saison au Real Madrid a été fortement perturbée par des blessures, avec deux fractures de la cheville limitant l’international belge à seulement 16 apparitions en Liga et un but.

Madrid était déjà sans joueurs seniors Sergio Ramos, Karim Benzema et Dani Carvajal pour la défaite d’Alaves.

Leurs deux prochains matchs en Liga sont un voyage difficile à l’extérieur contre les quatre meilleurs prétendants à Séville – entraînés par l’ancien patron de Madrid Julen Lopetegui – suivi d’un derby avec l’Atletico Madrid en forme de Diego Simeone.