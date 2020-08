À la maison Trapani il semblerait au moins écarté le risque de ne pas voir le club, qui vit depuis des années une situation d’entreprise difficile et pas très solide malgré les allées et venues de plusieurs personnages, inscrits au prochain championnat de Série C.

Le club sicilien a en effet annoncé avoir déposé la procédure régulière et complète d’inscription au tournoi Lega Pro 2020/21, avec le Covisoc qui s’exprimera en la matière d’ici le 2 septembre, pour certifier que tout est en ordre du point de vue de la documentation. Ci-dessous le communiqué de presse:

Dans le plein respect du délai impératif, comme annoncé ces dernières semaines, Trapani Calcio a déposé aujourd’hui la demande d’admission au prochain championnat de Serie C 2020/2021, la politique de caution et le tout au siège de Lega Pro à Florence. la documentation nécessaire à l’enregistrement. La soumission de la candidature a été faite par le secrétaire aux sports de la First Team Carlo Pace. La Commission des critères infrastructurels et organisationnels et Covisoc, après avoir examiné la documentation produite, exprimeront leur avis, contraignant aux fins d’admission, avant le 2 septembre.

Trapani fans Curva Nord ph Joe Pappalardo Trapani Calcio