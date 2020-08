Une autre greffe pour leAvellino qui a officialisé l’engagement de l’attaquant, né en 1997, Gabriele Bernardotto.

L’attaquant de 1,88 de hauteur, l’année dernière à sa première saison en tant que protagoniste en Serie C, il portait le maillot de Vibonese signature 6 buts en 27 apparitions. Au cours des trois saisons précédentes, il portait les maillots d’Anzio, Trastevere et Lanusei en Serie D, pour un total de 90 apparitions et 27 buts. Ci-dessous l’annonce et le commentaire du directeur sportif, Salvatore Di Somma:

Us Avellino annonce avoir acquis les performances sportives du footballeur Gabriele Bernardotto de Vibonese. L’attaquant a signé un accord de deux ans avec le club. Né à Rome le 22 avril 1997, Bernardotto a grandi dans l’académie des jeunes de Lupa Roma. Au cours de sa carrière, il a participé à trois championnats de Serie D, avec les maillots d’Anzio, Trastevere et Lanusei, et un en Serie C, l’année dernière, avec le maillot Vibonese.

Dans le tournoi amateur maximum, il a fait 90 apparitions en marquant 27 buts. Lors de la dernière saison de C, cependant, en 27 matchs, il a marqué 6 buts et récolté trois passes décisives avec le maillot Vibonese. « Gabriele est un attaquant avec une grande structure physique – a déclaré le directeur sportif Salvatore Di Somma – malgré sa taille imposante, il est également rapide en profondeur d’attaque. Ce n’est pas un sous mais c’est encore un jeune joueur qui pourra encore évoluer avec nous, apportant une grande contribution à notre attaque « .

ph États-Unis Avellino 1912