Le football des équipes nationales est de retour et il le fait avec la deuxième édition du Ligue des Nations, le nouveau concours de la UEFA qui continue de lutter pour se consolider auprès du public du vieux continent, ce jeudi nous apportera huit rencontres en plus de Allemagne–Espagne et le Ukraine–Suisse, tous deux appartenant au groupe 4 de la ligue A.

09/03/2020

On à 10:16

CEST

.

Duels en vedette

Pour commencer, l’équipe nationale galloise de Gareth Bale voyager à Helsinki faire face à Finlande. Le joueur madrilène, que la presse a décrit comme souriant avec ses coéquipiers lors des entraînements précédents, Il n’a plus disputé de match officiel depuis le 24 juin contre Majorque. En fait, c’était sa seule participation aux dix derniers matchs de championnat.

Mais avec gallois est une autre histoire. Référence incontestée, il a disputé les cinq derniers matches de son équipe, avec un bilan de trois victoires et deux nuls. Devant, Finlande, un rival avec moins d’affiche. Avec le gardien Lukas hradecky et le bélier Teemu pukki En tant que joueurs les plus en vue, l’équipe nordique a enregistré trois défaites et deux victoires lors de ses cinq derniers matches officiels.

Bale s’entraîne avec le Pays de Galles, alors que son avenir reste dans les airs | Effectuer

Ils complètent le groupe 4 de la Ligue B, Bulgarie et la République d’Irlande, dont les visages sont également visibles ce jeudi. L’équipe de Sofía, locale cette fois, a perdu trois de ses cinq derniers matchs (les autres, une victoire et un nul). De son côté, l’équipe irlandaise compte deux victoires, deux nuls et une défaite dans les derniers duels.

Quelque chose de plus attrayant promet d’être les duels du Groupe 3 de la Ligue B.La confrontation entre Russie et Serbie, tous deux dans une dynamique positive. L’hôte de la dernière Coupe du monde a remporté quatre de ses cinq derniers matchs, le même parcours que son adversaire des Balkans. La différence: une défaite pour Russie et un tirage au sort pour Serbie.

Dans l’autre match de groupe, le surprenant dinde (trois victoires et deux nuls) faces Hongrie (quatre défaites et une victoire). Également, Andorre est mesurée à Riga à Lettonie en Ligue D.