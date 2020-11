La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été comme jamais auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Le Barça va raviver l’intérêt pour Depay

Barcelone cherchera à raviver son intérêt pour la star lyonnaise Memphis Depay en janvier, selon le Sun.

L’opinion du journal anglais est tirée de certains commentaires de Depay concernant la hiérarchie de son club actuel, pour qui il critique le club qui n’a remporté que trois de ses neuf premiers matchs.

Depay laisse entendre qu’il y a des problèmes dans les coulisses, mais son apparemment mécontentement alertera les dirigeants du Barca qui restent désireux de l’amener au Camp Nou en janvier.

Depay avait précédemment cherché à sécuriser son transfert de rêve au Barca cet été, mais le mouvement s’est effondré. Depay, 26 ans, admet qu’il aimerait à nouveau travailler avec Ronald Koeman, pour qui il a joué avec l’équipe nationale néerlandaise.

Le titre espagnol Sport pense qu’un accord a été conclu entre le club et Depay, mais que toute décision dépend de la capacité du Barça à décharger Ousmane Dembele ou Martin Braithwaite pour lever des fonds.

PAPER TALK (par Nick Judd): Le Barça, la Juve et le PSG poursuivent le « nouveau Pogba » Gravenberch

Le Paris Saint-Germain a rejoint Barcelone et la Juventus à la recherche de Ryan Gravenberch, la star de l’Ajax surnommée « le nouveau Paul Pogba ».

C’est selon Calciomercato, qui a ajouté le PSG – aux côtés de Barcelone et de la Juventus – à la liste des clubs impressionnés par la forme du milieu de terrain de 18 ans.

Gravenberch n’a cessé de progresser depuis qu’il est devenu le plus jeune joueur du club en septembre 2018. L’adolescent a disputé tous les matchs sauf deux dans toutes les compétitions cette saison et a été particulièrement impressionnant lors des matchs clés contre une forte opposition.

Le problème que les trois clubs auront, c’est que l’année dernière, Gravenberch a promis son allégeance à l’Ajax pour le court terme et a même suggéré qu’il serait désireux de prolonger son contrat au club.

Neymar veut rester au PSG

Neymar a déclaré aux représentants du Paris Saint-Germain qu’il avait décidé de rester au club dans un avenir prévisible, selon Téléfoot journaliste Julien Maynard.

Neymar est lié à un retour à Barcelone depuis son arrivée dans la capitale française, et son séjour à Paris n’a pas été sans controverses et moments difficiles.

Cependant, il semble maintenant que le Brésilien restera au Parc des Princes. L’accord actuel de Neymar se termine en 2022 et bien qu’il n’ait pas reçu d’offre d’un nouveau contrat, il semble y avoir une volonté de toutes les parties de le faire.

Neymar a marqué deux buts et fourni trois passes décisives en quatre matches de championnat cette saison, soulignant son importance pour l’avenir du club.

Tap-ins

– Calciomercato rapportent que les loups souhaitent signer Renato Sanches du côté français de Lille. Sanches semble avoir retrouvé sa meilleure forme après avoir lutté pour la cohérence au Bayern Munich et à Swansea City. Il a été parmi les buts de Lille et s’est retrouvé dans l’équipe nationale portugaise.

-Chelsea a déjà exprimé son intérêt pour la signature de l’ancien Nottingham Forest et actuel défenseur de Malmö Anel Ahmedhodzic, mais il semble qu’ils soient confrontés à la concurrence de l’AC Milan, selon Calciomercato. Le joueur de 21 ans ne devrait coûter qu’environ 10 millions de livres sterling et bien que la défense de Chelsea ait impressionné ces dernières semaines, on pense que les Blues et la planification de la vie après Thiago Silva, qui a 36 ans. Cependant, l’AC Milan est également enthousiaste, et il pourrait présenter un mouvement à faible risque et à haute récompense pour l’une ou l’autre des parties.