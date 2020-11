Martin Braithwaite a marqué deux fois alors qu’une équipe de Barcelone très changée et fortement tournée a battu le Dynamo Kiev 4-0 mardi pour réserver sa place dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Lionel Messi et Frenkie de Jong étaient reposés pour le match, malgré une longue liste de blessures, mais le Barça a quand même réussi à remporter quatre victoires sur quatre en Europe cette saison avec quatre buts en deuxième période.

Rapport: la paire USMNT entre dans l’histoire alors que le Barça gagne gros au Dynamo Kyiv

L’international américain Sergino Dest a ouvert le score à la 52e minute avec une finition intelligente sous un angle serré. Braithwaite a marqué son premier match cinq minutes plus tard, puis a gagné et marqué un penalty à 20 minutes de la fin. Antoine Griezmann est ensuite sorti du banc pour achever la déroute dans les temps d’arrêt.

Positifs

Il y avait beaucoup de sourire pour l’entraîneur Ronald Koeman à Kiev, ce qui est rarement le cas depuis qu’il a pris les commandes. Le défenseur de l’équipe B Oscar Mingueza a bien fait ses débuts complets pour le club. Il pourrait s’avérer être une option dans la ligue à l’avenir, avec Gerard Pique, Samuel Umtiti et Ronald Araujo tous blessés.

L’ailier de l’USMNT Konrad de la Fuente a également fait ses débuts au Barca tardivement, et Braithwaite a passé une bonne nuit lors de son premier départ cette saison. L’attaquant danois a bien pris ses buts, ses tout premiers buts en Ligue des champions, et espère avoir plus de chances d’avancer.

Négatifs

La première mi-temps a été terne, mais ce n’était pas nécessairement la faute du Barça. C’était une équipe de joueurs jouant ensemble pour la première fois, dans de nombreux cas. La plupart d’entre eux se sont également améliorés en seconde période, même si ce n’était pas la meilleure soirée pour Junior Firpo ou Miralem Pjanic.

Note du manager sur 10

sept – Koeman a fait sept changements et a obtenu des réponses de Braithwaite, Mingueza et Carles Alena. Will aurait été content de ce qu’il a vu de ses joueurs et ravi d’être dans les 16 derniers avec deux matches à perdre.

Dest était superbe à l’arrière droit de Barcelone, devenant même le premier Américain à marquer un but pour le club. SERGEI SUPINSKY / . via .

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Marc-André ter Stegen, 6 – Le capitaine de la nuit n’avait pas grand chose à faire, mais il avait l’air confiant sur le ballon malgré cette erreur coûteuse contre l’Atletico Madrid la dernière fois. Un tir croisé large sur le coup de la mi-temps.

DF Sergino Dest, 8 – Un grand affichage en défense et en attaque, plafonné avec un but.

DF Oscar Mingueza, 7 ans – À ses débuts en senior, le défenseur de l’équipe B avait parfois l’air nerveux, mais a gagné en confiance au fil du match. Excellent sur le ballon, a fourni quelques blocs importants et a frappé le coin qui a conduit au premier but de Braithwaite.

DF Clement Lenglet, 6 ans – S’en est tiré avec une réclamation au pénalty contre lui plus tôt dans la seconde mi-temps avant d’être enlevé avec 30 minutes à jouer. Le Barça peut difficilement se permettre de le perdre compte tenu de son manque d’arrière central.

DF Junior Firpo, 5 – Regardé un joueur manquant de confiance à l’arrière gauche, choisissant trop souvent la passe sûre sur le côté ou en arrière, peut-être compréhensible compte tenu de son manque de minutes depuis sa signature du Real Betis en 2019. Terminé le match à l’arrière central.

MF Carles Alena, 6 ans – En a fait assez lors de son premier départ cette saison pour dissiper le mythe selon lequel il ne peut pas jouer dans un rôle de milieu de terrain plus profond. Bien lié avec Alba pour organiser la frappe tardive de Griezmann.

MF Miralem Pjanic, 5 ans – Pas aussi impliqué qu’il aurait aimé se voir confier son rôle de joueur senior sur le terrain.

FW Pedri, 6 – Une passe intelligente à Braithwaite a conduit au premier but de Dest lors d’une autre soirée décente pour le milieu de terrain offensif à la veille de son 18e anniversaire.

FW Francisco Trincao, 6 ans – Beaucoup de trucs et d’efforts, mais un manque de substance réelle. Il reste un travail en cours.

FW Philippe Coutinho, 6 ans – J’ai vu beaucoup de balle, mais était souvent coupable de trop de touches.

FW Martin Braithwaite, 8 ans – Par inadvertance, il a marqué le premier but et a ensuite marqué deux des siens, le premier un braconnier au deuxième poteau et le second un penalty qu’il s’est lui-même imposé.

Substituts

MF Riqui Puig, 6 ans – Entré juste après l’heure pour sa plus longue apparition de la saison. Pas trop impliqué mais bien rangé avec le ballon.

DF Jordi Alba, 6 ans – Il avait l’air vif quand il est entré et aurait pu marquer un ou deux avant de finalement trouver le filet avec une finition nette.

FW Antoine Griezmann, 7 ans – Compte tenu des 30 dernières minutes hors du banc, l’international français a inscrit le quatrième but.

MF Matheus Fernandes, N / R – Le milieu de terrain brésilien a fait sa toute première apparition pour le Barça, bien qu’il n’ait pas grand chose à faire.

FW Konrad de la Fuente, N / R – L’attaquant de l’USMNT est intervenu pendant les 10 dernières minutes pour faire ses débuts en compétition pour le Barca.