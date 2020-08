Barcelone a annoncé vendredi avoir recruté le défenseur central de 18 ans Moussa Ndiaye de l’Aspire Academy Dreams au Sénégal.

L’adolescent arrive avec un contrat de trois ans, avec l’option pour deux saisons supplémentaires, pour un montant de 500 000 €, plus les variables. Il a une clause de rachat fixée à 100 millions d’euros.

Barcelone a donné quelques détails sur Ndiaye qui rejoindra l’équipe de Barcelone B de Francisco Javier García Pimienta pour 2020-2021.

«Ndiaye est un défenseur gauche qui peut jouer à la fois à l’arrière central et à l’arrière. Il mesure 1,78 mètre et possède une grande force et une grande vitesse, comme l’a montré la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans en 2019, au cours de laquelle il a été nommé joueur du tournoi. Il a également fait sa marque lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans en Pologne, où le Sénégal a atteint les quarts de finale avant de s’incliner face à la Corée du Sud aux tirs au but.