Le Camp Nou s’effondre. Comme vraiment, vraiment tomber – et le reste de Barcelone s’écroule avec lui.

Ce n’est pas un jugement sauvage de l’extérieur, ni un gros titre de première page gonflé pour un impact maximal – en fait, les couvertures de Sport et Mundo Deportivo, les deux quotidiens consacrés au FC Barcelone, ne l’ont même pas mentionné – ni un cas classique de méfait de Madrid. C’est plutôt le verdict du président par intérim Carles Tusquets, l’homme essayant désespérément de tenir le coup jusqu’à ce que quelqu’un d’autre puisse prendre le relais. Quelqu’un qui veut vraiment.

Qu’il aide est une autre affaire, mais le portrait qu’il peint est douloureux.

– Sources: le PSG prépare la candidature d’été pour Messi

– Hunter: Pedri est l’avenir de Barcelone

– FC 100: Où se sont classés Messi, Dest, Ter Stegen en 2020?

Jeudi matin, Tusquets a déclaré à RAC1 qu’il y avait des morceaux du toit du Camp Nou en train de se détacher, le stade dans un état désespéré de réparation. Il a déclaré que le club avait perdu plus de 300 millions d’euros l’année dernière. Il a déclaré que les salaires des joueurs ont été reportés à hauteur de 160 millions d’euros; s’ils ne l’avaient pas été, Barcelone n’aurait pas atteint la fin de l’année. Il a dit qu’il ne peut y avoir de signatures que s’il y a des ventes. Il a dit qu’il n’y avait pas d’argent. Et, le plus surprenant de tous, il a déclaré qu’il aurait été préférable de vendre Lionel Messi.

C’est Tusquets le président par intérim, l’homme qui supervise la commission en charge du club jusqu’aux élections présidentielles du 24 janvier. Il en a trop dit. Et bien qu’il soit apparu sur la radio Cadena SER le même soir pour tenter d’adoucir ses mots, de revenir un peu en arrière et de fournir un contexte, il n’y avait pas moyen de leur échapper maintenant. Il n’y a pas non plus d’échappatoire à la réalité. La vérité fait mal, et la vérité est que Barcelone est en difficulté.

« [Former president Josep Maria] Bartomeu a laissé le club pratiquement ruiné « , a déclaré jeudi Joan Laporta. Il a décrit cela comme » la pire situation de l’histoire du club, un moment très délicat « . Ce qu’il ferait peut-être: Laporta vient d’annoncer son intention de briguer la présidence. et, bien qu’il ait été conciliant en présentant sa candidature, il a longtemps été un adversaire de Bartomeu.

Tusquets ne l’est pas. Maintenant, regardez à nouveau cette ligne: il a dit que les salaires des joueurs avaient été reportés à hauteur de 160 millions d’euros – s’ils ne l’avaient pas été, Barcelone n’aurait pas atteint la fin de l’année. Il n’y avait pas d’argent pour payer les joueurs ou le personnel en janvier, a-t-il expliqué, et ils ont donc accepté de reporter un pourcentage important de ce qui leur est dû de quatre ans. Ce n’est pas une solution à long terme, et un jour, d’une façon ou d’une autre, quelque part, ils devront trouver l’argent. Mais il n’y avait pas d’autre choix, j’ai insisté.

Il y a une phrase espagnole qui sert de critique de la pensée à court terme: pain aujourd’hui, faim demain. Mais s’il n’y a pas de pain aujourd’hui, il n’y a pas du tout de lendemain. Pour l’instant, c’est juste assez pour y arriver. Et maintenant quoi?

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Il y a un moyen de faire une réduction vraiment significative, ce qui nous amène au fait que Tusquets a également déclaré « économiquement, il aurait été souhaitable de vendre Messi ».

Plus tard dans la nuit, il a essayé de contextualiser ses paroles, insistant sur le fait qu’il ne parlait que de l’impact économique, que la décision sportive était différente et qu’il voulait dire en cas d’offre pour Messi – ce qu’il n’a pas fait. sais, mais n’était pas au courant. Pourtant, ce point a été quelque peu annulé par son explication selon laquelle plutôt que de relever des frais de transfert, il s’agissait d’économiser sur le salaire de Messi. Ce qui est, dit-il, « très différent des autres ».

Au fond, tout le monde le savait. Messi l’a certainement fait: en été, il pensait qu’il y aurait un moment où Barcelone examinerait les chiffres, examinerait sa demande de départ et céderait. Mais ils ne l’ont pas fait. Même quand ils ont fait la bonne chose, ils ont peut-être fait la mauvaise chose, aussi désagréable que cette pensée puisse être.

Et si la plupart savaient que la situation économique de Barcelone était épouvantable et que le départ de Messi la soulagerait, l’ampleur de celle-ci n’était pas encore claire – du moins pas publiquement. Il y a une différence entre connaissance cela et cela étant présenté, de l’intérieur, en des termes aussi directs. Bartomeu ne l’a jamais fait: rappelez-vous comment il a dit qu’il y avait une crise sportive, mais pas institutionnelle? Eh bien, c’est arrivé à ceci: la crise institutionnelle est si grave qu’elle serait mieux vaut vendre le meilleur joueur de toute votre histoire.

Il n’est pas étonnant que Messi veuille y aller.

Même Lionel Messi ne peut pas sauver Barcelone du désordre dans lequel il se trouve maintenant. David Ramos / .

Il peut toujours, bien sûr, mais la chance de le vendre est maintenant révolue; la possibilité d’économiser un an de salaire a aussi, quelque part près de 80 millions d’euros. Cela peut prendre quatre ans, mais il doit être payé, souvenez-vous. En juin, il sera autorisé à marcher gratuitement et cette fois, il n’y aura pas d’arguments, pas de débat, pas d’économies et pas de frais. Juste son départ, une fin triste et pitoyable à la carrière au Camp Nou de leur plus grand joueur de tous les temps. Le seul moyen d’éviter cela est de lui signer un nouveau contrat que vous ne pouvez pas vraiment vous permettre. Pas à moins que quelque chose de radical change: les ventes, en d’autres termes. De grands.

Et c’est votre propre président (par intérim) qui dit cela.

Au sein du club, il y a ceux qui pensent que dire que c’est publiquement irresponsable, et certainement hors de propos. En dehors du club, il y en a aussi. Une diffusion publique de vos problèmes n’est pas la meilleure tactique de négociation, car maintenant tout le monde sait à quel point vous êtes désespéré. Cela pourrait même être vu comme une invitation pour Messi à y aller, une justification offerte à l’avance. Pourquoi resterait-il en sachant que renforcer l’équipe, inculquer la compétitivité qu’il réclame, les dépassera probablement maintenant?

Il y a une autre critique de Tusquets: il était auparavant en charge de la commission économique, alors pourquoi ne dit-il cela que maintenant? Pourquoi n’a-t-il pas imposé ces chèques auparavant? Pourquoi n’ai-je pas sonné l’alarme plus tôt?

jouer

0:51

Sergino Dest pense que Barcelone a « retrouvé son esprit » avant sa visite à Cadix.

Dans une réponse qui sert d’acte d’accusation accablant contre le régime de Bartomeu et qui peut définitivement nuire aux chances de tout candidat de la continuité de remporter les élections (s’il y en avait en premier lieu), Tusquets dit qu’il l’a fait. Il dit qu’en quatre ans, il a alerté Barcelone sur le fait que leurs coûts étaient incontrôlables – un point important qui sape l’argument selon lequel cette crise concerne uniquement le COVID-19 – mais que rien n’a été fait. Il a même déclaré qu’en prenant la présidence après Bartomeu, il avait trouvé des factures dont il se méfiait et qu’il n’était pas prêt à signer. Ce serait le travail du nouveau président, et ce n’est pas lui.

Lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait être président, il a répondu: « Honnêtement, non. »

jouer

0:54

Thomas Tuchel répond aux commentaires de Neymar sur le fait de vouloir jouer avec Lionel Messi l’année prochaine.

C’est aussi le point pour certains. Tusquets ne semble pas savoir où il est ni qui il est; il dit qu’il ne veut pas être président, et il ne l’est pas, mais il agit comme tel. En tant qu’administrateur intérimaire, le rôle de Tusquet est censé se limiter à la gestion quotidienne du club. Il ne lui appartient que de le maintenir jusqu’aux élections et de se préparer à ces élections, non de prendre des décisions exécutives.

Le hic ici est que ces décisions sont sur le fonctionnement quotidien du club: sans eux, il n’y a pas de jour après aujourd’hui. Il a insisté sur le fait que ces mesures sont nécessaires pour que Barcelone se poursuive, voire même aussi loin. Pas de compétition, pas de croissance – continuer. Ce n’était pas que la presse s’en souciait: c’était comique, et aussi légèrement tragique, de voir Sport et Mundo Deportivo éclabousser sur la signature de Neymar. N’avaient-ils pas écouté?

Il y avait une honnêteté dans l’analyse de Tusquets, et c’était déconcertant de le voir relégué derrière encore plus de discussions sur le transfert, mais cela n’aurait peut-être pas été utile de sa part de le partager: il est censé être pratiquement un personnage anonyme, ne pas apparaître dans le presse, ne pas parler aux stations de radio d’une manière qui affectera inévitablement l’équipe – et dans une semaine où un certain optimisme était revenu. Au moins, il y en avait jusqu’à ce qu’il parle et la réalité un peu.

« Nous connaissons la situation de Leo », a déclaré Ronald Koeman vendredi. «Si quelqu’un peut décider de son avenir, c’est lui-même. Les commentaires de l’extérieur ne m’intéressent pas. Les commentaires de l’intérieur n’aident pas à garder le calme. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui vient de l’extérieur; l’intérieur est différent.

Et à l’intérieur, il tombe. Ils le disent eux-mêmes, même s’ils ne le devraient pas.