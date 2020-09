Lionel Messi. Messi. Joao Felix, Antoine Griezmann et le switcheroo qu’ils n’ont pas fait. Messi. Messi. Messi. Messi. Pepe Castro. Sergio Ramos (parlant de Messi). Espagne. Et, enfin: Messi. Voilà une liste.

En voici un autre: Luis Suarez. Messi. Messi. Messi. Messi. Messi. Et Messi. Martin Odegaard. Effacement de Barcelone. Messi. Espagne. Messi. Messi. Ansu Fati. Messi.

Oui, ce sont les premières pages des journaux sportifs dans les jours qui ont suivi la victoire du Bayern Munich en Ligue des champions. Pas n’importe quelle première page non plus: les premières pages de ces quotidiens normalement alignés sur le Real Madrid. La première liste est Marca, la deuxième AS – aussi bonne illustration que le jour où une nouvelle saison était censée commencer en Espagne, la seule équipe qui n’a pas vraiment été à l’honneur, ce sont les champions.

Cet été, Madrid a fait quelque chose que Madrid ne fait pas: ils sont passés inaperçus. Au lieu de cela, un homme – et un club – a dominé l’agenda, même avant la finale de la Coupe d’Europe. Messi était alors le sujet de conversation sur les premières pages aussi.

Au cours des derniers jours, avant le week-end d’ouverture de la Liga, les couvertures de Marca ont été dédiées à Suarez et Cristiano Ronaldo potentiellement unis à la Juventus, au pilote de course automobile Carlos Sainz, Ramos, Saul et Eden Hazard. Chez AS, les deux derniers ont été Hazard et Luka Modric. Mais ce sont les plus inhabituels, un indice peut-être d’un retour à la normalité. Sur les 32 dernières reprises d’AS et de Marca, Madrid n’a été le thème que dans quatre et trois respectivement.

Si un arbre tombe dans la forêt et tout ça, peut-être, ce n’est pas seulement une question de bruit, ni seulement une question d’ombre énorme que l’affaire Messi a projetée sur tout le reste (et, naturellement, il y avait un une certaine joie qui anime la couverture par la capitale de la crise en Catalogne). Il y a aussi d’autres raisons. Essayez ceux-ci, pour commencer:

Le fait que l’Atletico Madrid et Barcelone aient joué plus tard que Madrid, leur campagne de Ligue des champions se terminant en premier. La tranquillité avec laquelle cette défaite du Real contre Manchester City a été rencontrée, le calme venant peut-être avec le titre de champion. Et ce qui est arrivé ensuite: la meilleure chance de l’Atletico de le gagner (ou c’est ce qu’ils ont dit) leur glissant entre les doigts, bien que ce soit une chose de quatre jours bientôt réduite au silence. Séville remportant la Ligue Europa. L’énormité de la crise de Barcelone. Huit buts encaissés contre le Bayern, pour l’amour de Dieu.

Ensuite, il y a le fait que, alors que la saison commence ce week-end – un jour plus tard que prévu parce que, eh bien, le football espagnol – le Real Madrid ne le fait pas. L’Atletico, Barcelone ou Séville non plus. Ou Elche, en fait. C’est un faux départ, avec peu de sens de l’accumulation et peu de besoin jusqu’aux derniers jours, pour ramener Madrid à la une. Il s’agit juste de se passer maintenant et le week-end prochain quand ils commenceront – une semaine avant le reste – Madrid dominera certainement. Odegaard, face à son ancien club, la Real Sociedad, sera probablement aux avant-postes.

Ensuite, il y a quelque chose d’encore plus basique et de plus significatif, reflété dans le milieu de terrain norvégien représentant les deux seules couvertures que l’AS a données à Madrid en un mois. Ce n’est pas un manque de bruit – bien que certaines choses soient passées inaperçues, se réfugiant derrière Messi, et il y a quelque chose à dire pour analyser la manière parfois réelle dont les scénarios sont créés et gonflés, et comment ceux-ci ont un impact sur la réalité, conditionnant tout – c’est un manque de nouvelles. Cet arbre n’est pas du tout tombé.

Il y a quelque chose d’ennuyeux dans le Real Madrid, il ne se passe pas grand-chose. Il n’y a même pas eu de matches amicaux ni de grandes tournées estivales. Le manager est le même et l’équipe est la même. Ils sont simplement retournés au travail tranquillement, presque trop tranquillement. Les mêmes hommes sur la même mission.

Cela ne veut pas dire que rien du tout n’a changé. Il y a eu des départs et il y en a peut-être encore plus. James Rodriguez est allé à Everton, Dani Ceballos a été prêté (à nouveau) à Arsenal, Achraf Hakimi est à l’Inter Milan. Oscar Rodriguez a signé pour Séville. Alphonse Areola, prêté par le Paris Saint-Germain, est retourné à Paris puis à Fulham. Takefusa Kubo est prêté à Villarreal et avec un mois dans la fenêtre de transfert, Sergio Reguilon sera probablement vendu, alors qu’ils aimeraient trouver un moyen de faire sortir Gareth Bale. (Bonne chance avec ça).

Tout cela revient à supprimer quelques joueurs mais ce n’est pas un dégagement majeur, il n’y aura presque aucun impact et ce n’est certainement pas une révolution.

La tentation aurait pu être de garder certains d’entre eux, Achraf en particulier, mais entre eux, ces joueurs n’ont terminé que 12 matchs de championnat alors que Madrid réclamait le titre. Parmi les joueurs qui sont partis, seuls James et Bale étaient même à Madrid la saison dernière: Ceballos était à Arsenal, Reguilon à Séville, Kubo à Majorque, Oscar à Leganes, Hakimi au Borussia Dortmund. À la fin, ils étaient également partis: ils sont partis il y a longtemps, pas maintenant. Il est légitime de penser que leurs départs ne changeraient rien d’autre que le bilan.

En ce qui concerne les arrivées, Odegaard est le seul nouveau membre vraiment important de l’équipe, revenant en prêt un an plus tôt – d’où sa présence en première page. Cela dit, le retour d’Alvaro Odriozola pourrait fournir un soutien à Dani Carvajal à l’arrière, tandis qu’Andriy Lunin est un député compétent de Thibaut Courtois.

Tout aussi important, il n’y a pas non plus d’urgence à signer qui que ce soit, et tout le monde le sait. Revenez un instant à ces papiers: ce n’est pas seulement que Madrid n’a pas l’intention de signer; il n’y a même pas eu de rumeurs selon lesquelles ils le feront. Il reste un mois de la fenêtre, mais ce n’est pas un cas où ils repoussent les accords jusqu’à la fin; c’est plus qu’il n’y a pas d’accord à faire.

Eden Hazard peut-il s’améliorer après une première saison frustrante au Real Madrid? PETER POWELL / POOL / . via .

Madrid n’envisage de signer personne. Et tandis que certains s’impatientent et que tout le monde veut de nouveaux visages, alors que beaucoup de fans semblent aimer le marché plus que les matchs, la stabilité est censée être quelque chose à laquelle aspirer. Il peut y avoir des doutes dans le cas de Madrid, mais il y a aussi quelque chose dans cette idée.

La défaite de Man City a révélé certaines faiblesses – il y a une raison pour laquelle l’accord de prêt d’Odegaard a été résilié si peu de temps après – et Madrid n’était en aucun cas parfaits champions de la ligue. Qui sait, ils n’ont peut-être pas été des champions du tout, sauf pour la pandémie et l’implosion de Barcelone. Ils étaient certainement des champions assez inhabituels, une équipe qui n’a pratiquement reçu aucune contribution de ses quatre joueurs les plus chers, y compris leurs deux signatures les plus coûteuses de tous les temps et quatre des six meilleurs de tous les temps: Bale, Hazard, Luka Jovic et Rodriguez ont coûté 336 millions d’euros. pour une moyenne de 8,75 matchs et 1,5 but.

Ils étaient aussi des champions assez anciens: Modric a eu 35 ans cette semaine, Ramos a 34 ans, Marcelo et Karim Benzema ont 32 ans, Toni Kroos a 30 ans. Un peu de renouvellement a alors semblé nécessaire, mais ils ne l’ont pas compris: de leurs nouvelles recrues la saison dernière, seul Ferland Mendy, qui a disputé les deux tiers des matches de championnat, était un habitué. Et pourtant, voici l’essentiel: ils ont quand même remporté la ligue.

Tout comme à Barcelone maintenant, il y a un an, on parlait d’une révolution nécessaire à Madrid. Douze mois plus tard (enfin, 14), il est encore nécessaire de faire des changements, mais ils le font à partir d’une position de force relative. L’Atletico Madrid a également été inactif – bien qu’ils poursuivent toujours l’attaquant qui leur manquait depuis des années au cours desquelles ils ont constaté que même Diego Costa n’était pas Diego Costa – personne ne sait ce qui se passera avec Barcelone et bien que Séville se soit amélioré, ils ont beaucoup de terrain à rattraper.

Plus précisément, Madrid peut penser que la plupart des solutions sont déjà là, pour une saison de plus au moins.

Il y a des défauts – il n’y a pas de renfort pour Casemiro, par exemple, au milieu de terrain défensif, ou pour Benzema à l’avant – mais si les contributions étaient limitées la saison dernière, au moins elles étaient multiples: 21 hommes différents ont marqué des buts en championnat, avec Eder Militao et Brahim Díaz, les seuls joueurs de champ à avoir échoué. En outre, il y a de nouvelles pièces pour rafraîchir cela. Pour donner l’exemple le plus clair: si le milieu de terrain trois a besoin de rotation et de rajeunissement, Fede Valverde et Odegaard attendent leur chance.

Peut-être est-ce trop optimiste, mais même la sous-performance peut être vue à travers un prisme positif, la promesse d’une amélioration; si le talent n’est pas remis en question, le seul moyen est de monter. Eh bien, c’est du moins la théorie.

Des rapports récents en Belgique suggèrent que Hazard a effectivement coûté 160 millions d’euros à Madrid. Si c’est le cas, c’est 10 millions d’euros par match de championnat. (Oh, et 160 millions d’euros par but.) Il était frappant, en fait, de voir à quel point il y avait peu de projecteurs sur lui l’année dernière à un moment où Griezmann et Felix se sont retrouvés sous un examen minutieux et confrontés à de vives critiques malgré de meilleures saisons. Pourtant, alors que le débat commence enfin pour de bon maintenant, avec de nouvelles questions posées sur la forme et l’engagement de Hazard, il est légitime pour Madrid de supposer qu’ils obtiendront plus de lui que la saison dernière. Il peut en être de même pour Jovic, qui sait? Et c’est sûrement vrai pour Marco Asensio, qui n’est revenu à la forme qu’à la toute fin – et l’a fait avec un impact immédiat.

Le plus grand doute est peut-être que Benzema peut à nouveau marquer plus de 20 buts. D’autres, sûrement, intensifieront. Si une amélioration silencieuse peut venir de l’éblouissement, avec la maturité et l’âge, il est probable que Rodrygo et Vinicius apportent également de plus grandes contributions.

Il devra y en avoir: la saison dernière, le deuxième meilleur buteur de Madrid était Ramos, l’un des très rares hommes à faire la une de Messi cet été après en avoir obtenu deux de plus en Espagne. « False Nine », l’ont-ils appelé et lui, comme les autres, est toujours là alors que Madrid se prépare tranquillement à ce qu’ils espèrent être leur première défense de titre en plus d’une décennie.