La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été comme jamais auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

Le bateau de surveillance Bogarde de Hoffenheim

Les options défensives de Barcelone sont actuellement minces, c’est pourquoi ils se seraient renseignés sur le défenseur central de Hoffenheim Melayro Bogarde.

Le journaliste de Sky Italia, Gianluca di Marzio, estime qu’avec la fin du contrat du joueur de 18 ans à la fin de la saison, il représente un excellent rapport qualité-prix pour les Catalans à court d’argent.

Hoffenheim répugnera à perdre son étoile montante pour rien l’été prochain et pourrait donc être ouvert à l’accord, et Di Marzio dit que les responsables du Barça ont pris contact avec le club allemand pour un déménagement en janvier.

L’AC Milan serait également intéressé. Bogarde n’a fait que deux apparitions cette saison, mais l’international néerlandais des moins de 18 ans a clairement montré un potentiel suffisant pour être au centre d’un bras de fer entre deux des plus grands géants européens.

Le vainqueur néerlandais du Championnat d’Europe des moins de 17 ans, Melayro Bogarde, est suivi par le géant espagnol Barcelone. Brendan Moran / Sportsfile via .

Khedira envisage un transfert en Premier League

Malgré son retour à l’entraînement à la Juventus, Sami Khedira reste dans le froid en Italie et à la place, il est devenu une cible potentielle pour Carlo Ancelotti à Everton.

C’est selon Calciomercato, qui pense que si Khedira surveille toutes les opportunités qui s’offrent à lui, il est en faveur d’un transfert en Angleterre et en Premier League.

Et avec Everton à la recherche d’une place en Ligue des champions cette saison, Khedira pourrait ajouter une expérience vitale à un poste clé pour les Merseysiders. Le joueur de 33 ans a confié à son frère Danny le soin de voir s’il pouvait faire de son déménagement en Angleterre une réalité.

Les deux dernières saisons de Khedira ont été marquées par des blessures, c’est pourquoi la Juve est prête à laisser l’international allemand quitter le club. Les Italiens ont tenté de mettre fin au contrat de Khedira, mais il a hésité à partir jusqu’à présent.

Inter doubler l’intérêt de Giroud

Olivier Giroud est un homme recherché. Alors que le patron de Chelsea, Frank Lampard, est tenté de garder le vainqueur de la Coupe du monde de France en janvier, l’attaquant lui-même a envie de plus de minutes, et donc un passage à l’Inter Milan se rapproche de plus en plus.

Calciomercato pense que le patron de l’Inter, Antonio Conte, a Giroud en tête de sa liste de souhaits. L’ancien manager des Blues a désespérément besoin d’un autre avant-centre physique et il connaît les meilleures qualités de Giroud après avoir travaillé avec lui à Stamford Bridge.

L’Inter a été fortement lié à Giroud lors des deux dernières fenêtres de transfert et on a l’impression de se rapprocher de l’attirer loin de l’ouest de Londres avec Chelsea prêt à vendre dans les bonnes conditions.

Lampard, bien que reconnaissant la cohérence de Giroud lorsqu’il est sollicité, a de nombreuses options devant le Français. Inter, quant à lui, pense qu’il est la coupe parfaite à un bon prix.

Appuyez sur ins

– William Saliba a trouvé des opportunités à Arsenal difficiles à trouver depuis son arrivée de Saint-Étienne, et il est prêt à renoncer à son salaire de 90 000 £ par mois pour gagner plus de football en équipe première, déclare Foot Sur 7. Laissé hors de Mikel Arteta. L’équipe de 25 joueurs cette saison, Saliba a hâte de quitter les Gunners en janvier et il est prêt à subir une énorme réduction de salaire pour retourner dans son ancien club.

– Everton surveille la situation du trio de Tottenham Dele là, Harry fait un clin d’œil et Paulo Gazzaniga, rapporte Football Insider. Les Merseysiders devraient être actifs en janvier, mais ils recherchent des parias et des prêts, et les trois joueurs sont tombés dans l’ordre hiérarchique sous Jose Mourinho aux Spurs cette saison. Alli et Winks pourraient tous deux être disponibles en prêt tandis que Gazzaniga, 28 ans, pourrait être disponible sur un accord permanent après l’arrivée estivale de Joe Hart l’a vu rétrogradé au rôle de gardien de troisième choix.