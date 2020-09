Lionel Messi a marqué deux fois alors que Barcelone remportait une victoire 3-1 sur Gérone lors de son deuxième match amical de pré-saison sous Ronald Koeman mercredi.

Philippe Coutinho a frappé la barre transversale très tôt avant de donner la tête au Barça au milieu de la première mi-temps, puisant dans un filet vide après un brillant jeu de liaison entre Messi et la nouvelle recrue Francisco Trincao.

Messi a ensuite doublé l’avantage du Barça plus tard dans la demie, se détournant d’un défenseur pour frapper un tir hors du poteau et marquer pour la première fois depuis qu’il avait menacé de quitter le club le mois dernier.

Samu Saiz a marqué pour Gérone dès le début de la deuxième période, mais le capitaine du Barça a de nouveau frappé à la 50e minute, coupant également à l’intérieur pour tirer de l’extérieur de la surface mais bénéficiant cette fois d’une forte déviation.

Koeman a apporté quatre changements à l’alignement qui avait battu Gimnastic de Tarragona 3-1 lors de son premier match samedi et a effectué neuf remplacements au milieu de la seconde période, ne gardant que le défenseur Ronald Araujo et le gardien Neto.

Le manager de Barcelone Ronald Koeman, à droite, félicite Lionel Messi alors qu’il est remplacé lors d’un match amical contre Gérone. .

C’était une démonstration plus fluide et excitante que contre Gimnastic, avec Messi semblant plus net et le Portugais Trincao faisant preuve de confiance et de flair à chaque fois qu’il montait sur le ballon.

L’adolescent Pedri était le remplaçant le plus vif du Barça et a réussi trois tentatives de but après son arrivée, forçant le gardien de Gérone Jose Suarez à effectuer deux arrêts intelligents, tandis que l’attaquant américain Konrad de la Fuente a également impressionné.

Le Barça a promu l’équipe de la Liga Elche lors de son dernier match de pré-saison samedi avant de commencer sa campagne de championnat le week-end suivant à domicile contre Villarreal.