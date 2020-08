Il Bayern Munichh couronné une saison parfaite. Onze matchs, onze victoires et le dernier le plus important. Le triomphe du Paris Saint Germain 1-0, but du Français Kingsley Coman, est issu des forces de base de l’équipe de France, qui ne se soucie pas d’où il vient, mais où il est.

Et l’Allemagne règne. Sixième titre de la meilleure équipe de l’histoire du football allemand. Il y a un nouveau roi d’Europe, un roi qui a prouvé que la discipline et un projet méthodique valent plus qu’un investissement excessif et fou, peut-être même perverti, de 1500 millions de dollars, ce que les Arabes ont dépensé pour le PSG depuis 2011, quand ils ont fait l’équipe.

Six fois Bayern… La saison parfaite et en tant que témoin mode le stade La Luz à Lisbonne, un stade vide à cause de Covid-19, qui aliénait les gens, mais n’a pas aliéné la gloire.

Les quinze premières minutes ont été consacrées à l’étude, à la découverte de leurs styles et à leur mise en évidence sur le court.

Tandis que les Allemands, comme une bonne masse, avançaient ensemble, par blocs, étouffant, les Français le faisaient en fouettant, en faisant exploser leurs ailes, en brûlant leur talent individuel: vitesse et habileté, un mélange parfait, mais pas de force.

À la sortie du temps d’étude, Neymar a eu le sien, main dans la main contre Manuel Neuer, que le gardien allemand a remporté avec la force de son bras, qui a tenu le tir du Brésilien.

Après la peur, le Bayern Il a poursuivi son plan, mais préférant le côté d’Alphonso Davis pour atteindre la ligne de fond, et de là est né le ballon qui a atteint Robert Lewandowski, dont le tir s’est retrouvé au poteau. En dehors de cela, le jeu était teint en rouge, les Bavarois poussant, essayant, tandis que des gens comme Neymar ou Mbappé ne réapparaissaient pas.

Convaincu que la meilleure formule pour gagner était d’avoir le ballon, le scénario du Bayern n’a pas du tout changé pour la seconde période, toujours au top, toujours intimidant.

Neymar est devenu fatigué de la passivité et a perdu des balles, mais a été reçu par une paire de coups de pied de Gnabry qui l’ont obligé à être réservé.

Puis c’est arrivé. A 59 ‘, la sélection de jeunes du Paris Saint Germain, Kingsley Coman, celui qui l’a dit, a chuté le ballon au deuxième poteau, la tête était parfaite, croisant Keylor Navas. Immédiatement après, le PSG étourdi, le centre de Müller est arrivé, que Thiago Silva a sauvé sur la ligne.

L’assaut français est venu, les troupes ont lancé l’attaque mais ont été repoussées à maintes reprises. Dans le seul espace ouvert, Neuer a semblé détourner le tir de Mbappé.

Le Bayern a dominé le match

Le temps passa, Di María se rendit à la banque; Neymar était réservé. Ils ont ajouté cinq minutes, dans ces cinq Mbappé a atteint le nez de Neuer, mais son tir est sorti du côté du but.

Neymar s’est centré et Mbapé n’est pas arrivé. Encore une minute…. Minute sans valeur pour le roi d’Europe, c’est l’Allemand qui a couronné la saison parfaite.