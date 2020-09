TODOmercadoWEB.es

© photo par Francesco De Cicco / TuttoLegaPro.com

Aujourd’hui à 09: 36Amérique latine

par TMW Drafting

Le défenseur Wilfredo Olivera (33 ans), ancien membre de l’Atlético de Rafaela, devient un renfort de Belgrano de Córdoba pour cette saison.

function addListener (élément, type, rappel)

{

if (element.addEventListener) element.addEventListener (type, rappel);

else if (element.attachEvent) element.attachEvent ('on' + type, rappel);

}

fonction getQueryParam (param)

{

var result = window.location.search.match (new RegExp ("(? | &)" + param + "([])? = ([^&]*) "));

retourner le résultat? résultat[3] : faux;

}

/ * Settaggio delle variabili * /

var menunav = 'Amérique latine';

var indirizzo = window.location.pathname.split ("https://www.todomercadoweb.es/");

var mot="";

if (mot == '') mot = getQueryParam ('mot');

var zone = "default";

var azione = "lire";

var idsezione = "14";

var titolo_art = "Belgrano, signature Wilfredo Olivera";

var sezione_art = "Amérique latine";

var now = '3 septembre ou 10:29';

var squadra = "";

/ * Barre de recherche Settaggio della (avec titoletto) * /

var searchbar = false;

si (indirizzo[1]! = '' && mot == '') barre de recherche = indirizzo[1].replace (/ - / gi, "") .replace (/ _ / gi, "") .toUpperCase ();

else if (azione == 'recherche') {

searchbar = "Rechercher";

if (mot! = faux && mot! = '') barre de recherche = barre de recherche + 'para' + mot.toUpperCase ()

} else if (azione == 'contatti') searchbar = azione.toUpperCase ();

indirizzo = indirizzo[1].replace ('-', '');

si (mot == faux) mot="";

/ * Caricature asynchrone de script social (cette version commente votre main_all.js) * /

if (("read" == azione || "media" == azione) && euPubConsentExists) {var scripts =["//connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1"];! function (e) {for (var t = 0, a = e.length; a> t; t ++) {var o = document.createElement ("script"); o.type = "text / javascript", ou .async =! 0 ou .src = e[t]; var r = document.getElementsByTagName ("script")[0]; r.parentNode.insertBefore (o, r)}} (scripts)}

fonction lazyImage (id)

{

var imgs = document.getElementById (id);

if (imgs! == undefined && imgs! == null)

{

var img = imgs.getElementsByTagName ('IMG');

if (img! == undefined && img! == null && img.length> 0)

{

pour (var i = 0; i

← Illa exclut un confinement général et un périmètre de Madrid en raison du COVID | Société

→ Les scientifiques veulent que l’IA aide à prédire les ouragans dangereux – .

Contact

Propulsé par WordPress

Vers le haut ↑

Haut ↑