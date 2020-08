Il est maintenant temps de faire des choix, plus de tourner autour du pot, plus de retard, plus de report d’une décision que Benevento ne peut plus se permettre d’attendre. Après une cour qui a duré près de quatre mois, le moment est venu pour Jack Bonaventura de dire clairement s’il est vraiment prêt à lier son avenir aux couleurs de Giallorossi. ou si vous préférez chercher ailleurs, peut-être dans l’espoir qu’au fil des semaines, le marché puisse offrir quelque chose de mieux. Le problème pour l’ancien milieu de terrain milanais, c’est qu’une telle chose ne peut pas arriver. Il trouvera quelqu’un capable d’égaliser ou, pire encore, d’améliorer la proposition de l’association Samnite n’est pas du tout évidente: après tout, Pasquale Foggia a mis dans l’assiette un contrat de deux ans aux mêmes chiffres que le milieu de terrain de San Severino Marche a reçu jusqu’à récemment. il y a longtemps dans les Rossoneri. Y a-t-il un autre club de Serie A prêt à faire de même? Il y a des rumeurs de propositions et d’intérêts divers, on dit que Bonaventure est courtisé par beaucoup et recherché par beaucoup, mais pour le moment il n’y a qu’une certitude: le bon Jack attend toujours un logement. Et cela, malgré le privilège du statut d’agent autonome, aurait dû lui permettre de trouver une équipe sans trop de difficultés. On parle toujours d’un footballeur qui vient de vivre une expérience positive avec Milan, entre autres en équipe nationale (il y a quelques jours la nouvelle de l’appel de l’entraîneur Mancini). Alors pourquoi n’y a-t-il pas cette rangée de prétendants qui aurait été attendue pour un joueur avec son CV pour assurer la performance de l’ancien Rossoneri? Pourquoi, malgré une proposition économique importante, Bonaventura ne dissout toujours pas la réserve? Il est possible que le garçon attende le jeu en tant que champion de son agent, que Mino Raiola capable de mouvements surprises à tout moment. Légitime. Mais Benevento ne peut plus attendre: alors, cher Jack, oui ou non, merci.