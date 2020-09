BISCEGLIE. Aujourd’hui le Bisceglie a donné mandat àAvocat Cesare Di Cintio pour protéger la position de la société Nerazzurri à l’égard d’une éventuelle réadmission en Serie C, conformément à la disposition no. 152 délivré par la section disciplinaire de la Cour fédérale nationale, le 31 août 2020, sur la prétendue combinaison dans le match Picerno – Bitonto.

LE JURIDIQUE DE BISCEGLIE

L’avocat des Nerazzurri est né à Bergame le 1er juillet 1972 et est inscrit au barreau de Bergame depuis 2002 auprès de cabinets d’avocats à Bergame et à Rome. Il a acquis une expertise spécifique dans le secteur des sports de football en dirigeant, en tant qu’arbitre, mille matchs, à partir de la saison 1990/1991 et jusqu’en 2004 – l’année du licenciement de l’Association italienne des arbitres de l’AIA – à partir de premières catégories jusqu’à la Serie C et, dans le rôle de IV Match Officiel, Serie B. En 2009, il a obtenu le titre de « Team Manager of a Professional Football Society » reconnu par la Fédération italienne de football et la CONI pour sa participation au deuxième cours de chef d’équipe prodromique pour accéder au cours de directeur sportif au Centre technique-fédéral de Coverciano. Di Cintio est également titulaire d’un Master obtenu en 2010 dans le cadre du cours de gestion du sport parrainé par Luiss Business School et CONI, visant à approfondir les compétences nécessaires pour opérer dans le monde du sport. Depuis 2014, elle est avocate à la Cour suprême. Au fil des années, son activité s’est principalement concentrée sur le droit du sport. A ce jour, il assiste légalement les clubs sportifs, les fédérations et ligues sportives, les directeurs sportifs, les entraîneurs, les athlètes ainsi que les agents sportifs tant pour des problèmes devant les instances ordinaires que de la justice sportive.

