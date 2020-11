L’entraîneur-chef de LAFC, Bob Bradley, espère que les récents titres de la MLB et de la NBA pour les franchises de Los Angeles, les Dodgers et les Lakers, pourront aider à inspirer les Black and Gold à sa première Coupe MLS.

LAFC est la seule équipe de Los Angeles en séries éliminatoires de la MLS, avec le Galaxy s’écraser le 5 novembre. Bradley pense que malgré une saison régulière irrégulière et un match de premier tour difficile contre le champion en titre le Seattle Sounders FC, son équipe peut trouver la forme en les séries éliminatoires et devenez la dernière équipe de LA à remporter un championnat.

« En fin de compte – nous l’avons vu à Los Angeles avec les Lakers et les Dodgers – avec tout ce qui se passe dans le pays et dans le monde cette année, certaines équipes avec des leaders encore à la fin ont quelque chose de spécial. , quelque chose de différent », a déclaré Bradley lors d’une vidéoconférence après le match nul 1-1 de dimanche contre Portland Timbers. « Il y a une mentalité. Il y a une concentration. Il y a une détermination. Et j’espère que nous pourrons trouver cela. »

« Je crois que nous sommes capables de gagner la Coupe MLS, mais encore une fois, vous jouez un match à la fois, et nous savons donc que nous commençons à Seattle. [against the Sounders], « J’ai continué. »[It’s] toujours un match difficile. Depuis le début, nous avons eu de très bons matchs avec eux, mais nous savons que l’année dernière, ils sont venus ici et nous ont éliminés des séries éliminatoires de la finale de la conférence. Nous devons donc voir si nous pouvons régler ce compte et y aller et être à notre meilleur. «

• Rapinoe claque Utd pour l’équipe féminine en retard

• Fati absent pendant quatre mois pour blessure au genou

• Sources: Utd considère le prêt Henderson

• Maguire: la critique d’Utd est basée sur la jalousie

• La banque suisse paiera 79 millions de dollars dans le cas de la FIFA

• Klopp soutient Solskjaer sur le calendrier des matches

LAFC est stimulé en séries éliminatoires par le retour de Carlos Vela en pleine forme. L’attaquant mexicain a joué 90 minutes complètes dimanche pour la première fois en huit mois. Il a marqué son 52e but en saison régulière depuis son arrivée au club au début de la saison 2018, égalant le total de Zlatan Ibrahimovic au cours des trois saisons du Suédois en MLS à LA Galaxy.

« Quand Carlos est là, quand autant de gars que possible sont en forme, affûtés et en bonne forme, nous croyons toujours que nous avons une équipe qui peut gagner la Coupe MLS et à cette époque de l’année, nous pensons que nous obtenons plus près », a déclaré Bradley.

L’attaquant uruguayen Diego Rossi, 22 ans, est devenu un élément clé du LAFC cette saison et a remporté le prix du soulier d’or de la ligue avec ses 14 buts en saison régulière, devenant ainsi le plus jeune récipiendaire du prix.

« C’est très agréable de le gagner, c’est un prix pour le groupe car sans eux, cela aurait été évidemment impossible, car c’est un effort d’équipe », a déclaré Rossi en espagnol lors d’une vidéoconférence. « Quand Carlos [Vela] n’était pas là, nous avons montré que l’équipe était forte et variée. »

Pour le voyage à Seattle, le LAFC pourrait se passer du duo uruguayen Rossi et Brian Rodriguez et des équatoriens Jose Cifuentes et Diego Palacios, qui voyageront avec leurs équipes internationales dans la fenêtre actuelle et devront se mettre en quarantaine à leur retour aux États-Unis.

Bradley a déploré les absents potentiels, mais a reconnu que la situation du COVID-19 a rendu une année compliquée pour la MLS sur le plan logistique.

« Nous allons prendre le groupe qui est ici », a déclaré Bradley. « Nous savons que nous jouons à Seattle. Nous allons travailler comme des fous pendant deux semaines et aller à Seattle et faire de notre mieux pour avancer. »