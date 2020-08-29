Thiago Galhardo à la 6e minute et Gabriel Boschilla à la 28e minute ont converti les buts du seul pointeur du championnat brésilien.
BRÉSIL. SÉRIE A, JOUR 6
Samedi 29.08.2020
22h00 BOTAFOGO-INTERNATIONAL 0-2
Dimanche 08.30.2020
00:00 BAHIA-PALMEIRAS
00:00 FLUMINENSE-VASCO DA GAMA
02:00 FORTALEZA-BRAGANTINO
16h00 SAO PAULO-CORINTHIENS
21h00 CORITIBA-SPORT
21h00 SANTOS-FLAMENGO
23h00 ATL.GOIANIENSE-CEARÁ
Reporté
ATL.MINEIRO-ATHL.PARANAENSE
GRÊMIO-GOIAS
BRÉSIL. SÉRIE A, TÔT 11
Jeudi 27.08.2020
00:00 SAO PAULO-ATH.PARANAENSE 1-0
BRÉSIL. SÉRIE A, 1ER JOUR REPORTÉ
BOTAFOGO-BAHIA
CORINTHIENS-ATLÉTICO (GO)
GOIÁS-SAO PAULO
PALMEIRAS-VASCO DA GAMA
CLASSIFICATION:
INTERNATIONAL 15
GAMME VASCO DA 10
SAO PAULO 10
ATHLÉTISME (MG) 9
PALMEIRAS 8
SAINTS 7
FLUMINENSE 7
BAHIA 7
GRÊMIO 7
ATHLETICO (RP) 6
BOTAFOGO 6
CORINTHIENS 5
CULOTTES 5
FORCE 5
FLAMENGO 5
GOIÁS 4
ATHLÉTISME (GO) 4
RÉCIFICATION SPORTIVE 4
CEARÁ 4
CORITIBA 3