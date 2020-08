Thiago Galhardo à la 6e minute et Gabriel Boschilla à la 28e minute ont converti les buts du seul pointeur du championnat brésilien.

BRÉSIL. SÉRIE A, JOUR 6

Samedi 29.08.2020

22h00 BOTAFOGO-INTERNATIONAL 0-2

Dimanche 08.30.2020

00:00 BAHIA-PALMEIRAS

00:00 FLUMINENSE-VASCO DA GAMA

02:00 FORTALEZA-BRAGANTINO

16h00 SAO PAULO-CORINTHIENS

21h00 CORITIBA-SPORT

21h00 SANTOS-FLAMENGO

23h00 ATL.GOIANIENSE-CEARÁ

Reporté

ATL.MINEIRO-ATHL.PARANAENSE

GRÊMIO-GOIAS

BRÉSIL. SÉRIE A, TÔT 11

Jeudi 27.08.2020

00:00 SAO PAULO-ATH.PARANAENSE 1-0

BRÉSIL. SÉRIE A, 1ER JOUR REPORTÉ

BOTAFOGO-BAHIA

CORINTHIENS-ATLÉTICO (GO)

GOIÁS-SAO PAULO

PALMEIRAS-VASCO DA GAMA

CLASSIFICATION:

INTERNATIONAL 15

GAMME VASCO DA 10

SAO PAULO 10

ATHLÉTISME (MG) 9

PALMEIRAS 8

SAINTS 7

FLUMINENSE 7

BAHIA 7

GRÊMIO 7

ATHLETICO (RP) 6

BOTAFOGO 6

CORINTHIENS 5

CULOTTES 5

FORCE 5

FLAMENGO 5

GOIÁS 4

ATHLÉTISME (GO) 4

RÉCIFICATION SPORTIVE 4

CEARÁ 4

CORITIBA 3

