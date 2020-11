Manchester United a allégé la pression sur son entraîneur avec une victoire 3-1 contre Everton à Goodison Park samedi.

Les deux jamais-présents de Premier League ont joué une rencontre divertissante avec Bernard donnant à l’équipe de Carlo Ancelotti une avance rapide. Après que Bruno Fernandes ait égalisé avec une tête puissante, le joueur de 26 ans a terminé le revirement avec un centre qui a navigué juste au-dessus de Marcus Rashford et de l’ancien gardien Jordan Pickford, avant de fournir l’aide alors qu’Edinson Cavani a scellé l’accord avec les secondes restantes.

Positifs

Le mouvement de passage rapide des visiteurs était une menace constante dès le départ, et il y avait une réelle fluidité dans leur jeu par rapport à certaines de leurs performances précédentes cette saison. Ils ont bien gardé la possession, ont exploité les espaces ouverts et ont continué à neutraliser la menace d’attaque d’Everton à chaque occasion disponible. En termes d’amélioration du jeu sur le jeu, c’était substantiel.





Négatifs

Peu importe ce que fait Manchester United, ils ne semblent pas pouvoir éliminer certains de leurs défauts de concentration les plus évidents – en particulier à l’arrière. Il y a eu des occasions où deux ou trois joueurs étaient attirés par le même ballon, ce qui a bien ouvert le jeu pour les Toffees et d’un point de vue aérien, les Red Devils ont été battus au ballon plus de fois que nous ne pouvons compter.

Note du manager sur 10

8 – Ole Gunnar Solskjaer avait un sourire sur son visage dès le moment où il est descendu du bus de l’équipe et maintenant, il est clair de voir pourquoi. Il a créé son équipe avec une réelle intention d’attaquer et malgré la mise en place d’un onze de départ que certains considéraient comme discutable, il est resté fidèle à ses armes et a fait confiance à l’équipe pour protéger la tête qu’elle s’était construite.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK David De Gea, 6 ans – L’international espagnol était en grande partie solide pour United et n’aurait pas pu faire trop pour empêcher l’ouverture de Bernard.

DF Aaron Wan-Bissaka, 5 ans – Lutte constamment avec Bernard sur le flanc droit et était en partie responsable du but d’Everton.

DF Harry Maguire, 7 ans – Il a fait preuve d’un vrai leadership et d’un sang-froid à l’arrière et il a eu la malchance de ne pas remporter un penalty à la 60e minute.

DF Victor Lindelof, 6 ans – J’aurais dû mieux faire dans les airs pour le but de Bernard et souvent dérivé hors de sa position, mais le défenseur central a réussi à faire quelques interceptions vitales.

DF Luke Shaw, 7 ans – Il a fait une poignée de jolies descentes qui se chevauchent le long de l’aile et a également bien défendu, avec sa sortie impressionnante culminant par une aide pour l’égalisation.

MF Fred, 8 ans – Sert d’option forte de box-to-box pour United et bien que ses débordements d’énergie et ses défis puissent parfois être incohérents, il s’efforce toujours de conduire l’équipe plus haut sur le terrain.

MF Scott McTominay, 7 ans – A bien tenu la structure du milieu de terrain même s’il ne s’est souvent pas engagé dans de nombreuses attaques dans le dernier tiers.

Bruno Fernandes a marqué deux buts et en a mis un autre lors de la victoire de Manchester United à Everton. .

MF Juan Mata, 7 ans – N’a pas fait beaucoup de pertinence quand il était assis profondément, mais au fur et à mesure qu’il avançait, Mata a ouvert le jeu avec facilité et a été impliqué dans de nombreux passages de jeu complexes de son équipe.

MF Bruno Fernandes, 9 ans – La star portugaise est revenue à sa meilleure forme avec une démonstration énergique qui lui a valu deux buts et une aide.

FW Marcus Rashford, 7 ans – Il s’est frayé un chemin dans de bonnes positions dans la surface et a servi de «distraction» parfaite pour le deuxième de l’après-midi de Fernandes.

FW Anthony Martial, 5 ans – Manqué de l’instinct de tueur nécessaire pour faire la différence, bien qu’il soit venu de près avec un tir à la 16e minute qui a dérivé juste à côté.

Substituts

DF Axel Tuanzebe, 6 ans – Il a eu quelques moments nerveux dans son camée de 25 minutes, mais n’a finalement rien fait pour coûter les trois points à United.

MF Paul Pogba, N / A – Entré tard dans le match pour aider à protéger la tête après avoir glissé dans l’ordre hiérarchique à Old Trafford.

FW Edinson Cavani, N / A – Finalement, il a marqué son premier but à Manchester United avec une belle finale dans le temps additionnel qui a couronné une apparition de remplaçant animée.