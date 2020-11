18 h 18 HE

MANCHESTER, Angleterre – Ole Gunnar Solskjaer a déclaré avant la visite d’Istanbul Basaksehir à Old Trafford que Manchester United devra trouver un moyen de faire face sans Bruno Fernandes à un moment donné cette saison, mais le Norvégien serait pardonné d’espérer qu’il n’aura jamais à trouver en dehors. United est à un point de garantir sa place dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce à une victoire 4-1 sur les champions turcs en titre et, en grande partie, sur leur milieu de terrain portugais.

Lors de sa conférence de presse de lundi, Solskjaer a accepté qu’il devra reposer Fernandes pendant une saison haletante avec peu de temps pour se reposer et récupérer. Puis 24 heures plus tard, le joueur de 26 ans a montré pourquoi ce serait plus facile à dire qu’à faire. Avant que 20 minutes ne soient chronométrées, il avait marqué le premier but, tranché la défense d’Istanbul Basaksehir pour faire un but pour Marcus Rashford qui a été exclu par le plus serré des hors-jeu, puis a marqué son deuxième avec l’un de ces bons endroits- tap-ins au bon moment.

Il compte déjà neuf buts cette saison et cinq lors de ses trois derniers matchs. Comment donner une pause à un joueur dont vous ne pouvez pas vous passer?

« Nous le voyons tous les jours à l’entraînement et savions ce que nous allions obtenir en faisant entrer Bruno dans l’équipe », a déclaré Solskjaer. « C’est un joueur qui aime prendre des risques, il veut que l’équipe gagne et fasse bien et cela montre aujourd’hui qu’il peut faire plus que simplement prendre des pénalités. »

Les statistiques donnent des graphismes époustouflants sur les réseaux sociaux: il a marqué 21 buts en 35 apparitions depuis son arrivée du Sporting Lisbonne en janvier et a atteint 20 buts pour United plus rapidement que tout autre joueur – mais son importance pour cette équipe United ne peut pas être simplement mesurée. en chiffres.

Après avoir fait pétiller une fusée de 20 mètres dans le toit du filet pour donner l’avantage à United, Fernandes a immédiatement parlé à Aaron Wan-Bissaka puis à Victor Lindelof de leur positionnement. Ensuite, il encourageait Harry Maguire après une défense calme dans le coin le plus éloigné avant de se tourner vers Edinson Cavani, qui a fait son premier départ à United, pour donner plus d’instructions.

Maguire porte le brassard mais Fernandes est le chef d’orchestre. Il était à noter que lorsque United a reçu un penalty à la fin de la première mi-temps, Fernandes a abandonné la chance de terminer son tour du chapeau et a plutôt passé le ballon à Rashford, qui n’avait pas marqué depuis plus d’un mois. Rashford a trouvé le filet, assurant que United a pris une avance de 3-0 à la mi-temps d’un match de Ligue des champions pour la première fois depuis qu’il a battu la Roma 7-1 en 2007.

Ce n’est pas la première fois que Fernandes place l’équipe en premier. Lors d’un tour du chapeau contre Everton, il a placé la balle au carré pour que Cavani marque son premier but United plutôt que de se tirer une balle.

L’importance de Bruno Fernandes pour Manchester United était une fois de plus mise en évidence lors de leur victoire sur Istanbul Basaksehir. .

« Chaque joueur veut marquer un tour du chapeau, mais après le dernier match de Premier League, j’ai dit à Rashy le prochain que vous allez remporter et je m’en suis souvenu », a déclaré Fernandes par la suite. « Et je me suis souvenu que Rashy est l’un des meilleurs buteurs de la Ligue des champions, donc je pense qu’il sera important pour lui de continuer et de prendre cette confiance. Peu importe qui prend les pénalités. Le plus important est L’équipe marque donc lorsque l’équipe marque, je marque aussi. »

Avec près d’une heure passée et Istanbul Basaksehir battu, Fernandes s’est finalement reposé et a été remplacé par Mason Greenwood, mais il sera à nouveau le premier nom sur la feuille d’équipe lorsque Solskjaer choisira son XI pour jouer à Southampton dimanche.

Paul Pogba a du mal à obtenir un match même lorsqu’il est en forme, Donny van de Beek n’a pas encore commencé en Premier League, United a gagné au Paris Saint-Germain sans Maguire et Solskjaer a Dean Henderson pour remplacer David De Gea si nécessaire, mais il le ferait lutte pour combler le vide laissé par Fernandes.

Il a participé à tous les matchs de United sauf un cette saison et n’en a manqué que deux depuis son déménagement de 47 millions de livres sterling du Portugal il y a 10 mois. L’équipe de Solskjaer aura 10 matchs avant la fin de l’année, mais il n’y aura pas beaucoup d’occasions de reposer son joueur le plus influent. Toujours 10e du tableau de Premier League, Solskjaer n’a pas le luxe de choisir des équipes fragilisées.

Il n’aura pas manqué le fait que même 3-0 ici, United était loin d’être à l’aise sans Fernandes pendant la dernière demi-heure alors que les visiteurs en marquaient un et frappaient la barre.

« La seconde mi-temps est toujours différente et il est difficile de garder le rythme », a soutenu Solskjaer, mais cela avait beaucoup à voir avec le fait que Fernandes était assis dans les gradins. Au cœur des chances de succès de United cette saison, il est difficile de voir un jour où il regarde un match plutôt que de le décider de si tôt.