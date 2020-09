Jose Mourinho a déclaré que la liste trépidante des rencontres de Tottenham n’était « pas humaine » et qu’il pourrait être contraint d’aligner une équipe de jeunes dans la Coupe Carabao pour faire face à la charge de travail.

Les Spurs débutent leur campagne de Premier League avec un affrontement à domicile contre Everton le septembre. 13, débutant une période mouvementée qui pourrait les voir jouer neuf matchs en 22 jours.

– Cahier d’initiés: Greenwood, Foden face à la hache de l’Angleterre

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

Tottenham se rendra en Bulgarie la semaine prochaine pour son deuxième match de qualification de la Ligue Europa contre le Lokomotiv Plovdiv et jouera deux fois de plus en compétition européenne s’ils progressent, en plus de deux tours de Coupe de la Ligue, avant la trêve internationale d’octobre.

« Si j’y pense trop, je ne sais pas comment répondre et je serai déprimé. Je ne veux pas être déprimé. Je veux aller à chaque match avec le sourire », a déclaré Mourinho lorsqu’on lui a demandé comment il naviguerait cette période.

CONGESTION DE FIXATION D’ÉPICES

Sept. 13

Everton (H)

Sept. 17

Lokomotiv Plovdiv (A)

Sept. vingt

Southampton (A)

Sept. 22

Orient ou Plymouth (A)

Sept. 24 *

Botosani ou Shkendija (A) *

Sept. 26/27

Newcastle (H)

Sept. 29 *

Coupe Carabao *

1er octobre *

Ligue Europa *

3/4 octobre

Man Utd (A)

* sous réserve de progression en coupe

« Je veux aller à chaque match positif. Mais l’autre jour, j’ai lancé un défi avec mes garçons, leur demandant lequel d’entre eux pense pouvoir jouer ces neuf matches pendant 90 minutes et personne ne m’a dit » Je peux « .

« Nous sommes donc tous très, très conscients qu’il est impossible de le faire. Ce n’est pas humain. C’est un gros risque au regard de nos ambitions, tout d’abord, car il est très, très possible que vous perdiez un de ces matches. et la partie de la Premier League où vous pouvez perdre et rester en compétition mais si vous perdez en Europa League, vous sortez, si vous perdez en Carabao Cup, vous sortez aussi.

« Donc, à ce niveau, c’est un gros risque. Blessure, évidemment, si tout le monde parle de beaucoup de matches à certaines périodes, c’est quelque chose d’unique. Cela ne s’est jamais produit. Si nous décidons qu’une de ces compétitions n’est pas importante pour nous, nous allons contre la nature du club, nous allons contre notre propre nature, nous allons contre nos ambitions parce que la Ligue Europa et la Coupe de la Ligue, nous avons nos ambitions, nous avons nos droits d’essayer de nous battre pour les compétitions.

«En fin de compte, nous finissons par demander: » Quels professionnels? Qui sont les gens? Qui sont les illuminés qui prennent ces décisions? » Parce qu’il ne s’agit pas de Tottenham, mais d’un club anglais, de Tottenham mais ça pourrait être des Wolves, ça pourrait être Sheffield United.

• Greenwood, Foden face à la hache d’Angleterre

• Mourinho lors des matchs de Premier League

• Man Utd va recruter un jeune attaquant de City

• Arsenal doit renforcer son équipe – Arteta

• La spéculation sur le transfert de Thiago est agréable – Klopp

• COVID-19 coûtera 300 millions d’euros à Barcelone

« Il ne s’agit pas de nous mais j’aimerais savoir, parce qu’en ce moment ils se cachent, qui fait jouer une équipe dimanche, mardi, jeudi, dimanche, mardi encore, jeudi encore, dimanche encore. Veut-on que nous jouions avec le équipe de jeunes de la Coupe Carabao? Est-ce qu’ils nous veulent? C’est ma question. «

Mourinho a également déclaré qu’il était convaincu que Tottenham signerait un attaquant pour aider à partager le fardeau de marquer des buts sur Harry Kane.

Les Spurs ont montré un intérêt pour Patson Daka de Red Bull Salszburg et Arkadiusz Milik de Napoli.

« Oui, je veux, j’ai besoin d’un attaquant », a-t-il déclaré. « Mais je veux dire très, très clairement que le club – la structure au-dessus de moi – sait que j’ai besoin d’un attaquant et qu’ils veulent aussi un attaquant. Allons-nous en obtenir un? Je le crois honnêtement. »