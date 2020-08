CAGLIARI. En vue de la prochaine saison sportive, le Cagliari il mise de manière décisive sur deux produits de son propre secteur jeunesse, donc non seulement des coups importants pour la première équipe mais aussi le développement de talents maison.

JEUNES TALENTS SARDINIENS

D’après ce que notre rédaction a rassemblé, l’association sarde a décidé de se concentrer fortement sur Mario Piga est Tommaso Spano, deux classe ’02 respectivement arrière droit et arrière gauche. Le premier est un véritable joueur de Cagliari, il a disputé un championnat des moins de 17 ans puis cette année sa première expérience avec le maillot des Chions dans le groupe C de Serie D où il a récolté 22 apparitions montrant toutes ses qualités. Le second, en revanche, a été mis en valeur avec le maillot Muravera dans le groupe G du premier championnat national amateur, un ailier bas tout cran et technique qui dans le dernier championnat a immédiatement conquis les rangs du propriétaire démontrant, malgré son jeune âge, un potentiel important en les deux phases du jeu. Sur les deux garçons, aidés par la GGCR Soccer Agency, plusieurs clubs de Serie C ont jeté leur dévolu mais pour le moment l’intention est de les garder et d’évaluer leur croissance à domicile cette année.

Ph Cagliari, contre la Juventus