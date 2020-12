La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été comme jamais auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

Le déménagement de Calhanoglu à Manchester se rapproche

Les espoirs de Manchester United de signer l’AC Milan Hakan calhanoglu semblent avoir pris une tournure positive.

Il avait déjà été suggéré que United avait 90% de chances de signer Calhanoglu sur un transfert gratuit en janvier, mais maintenant Sky Allemagne rapporte qu’il n’y a pas de négociations avancées sur une prolongation de contrat entre Calhanoglu et Milan.

Ils pensent que tous les signes indiquent un déménagement à Old Trafford et que plusieurs conversations ont eu lieu entre les Red Devils et l’entourage du joueur.

Cependant, ils estiment que les aspects financiers doivent encore être clarifiés. De plus, United doit déterminer où Calhanoglu pourrait s’intégrer dans l’équipe étant donné la forme du talisman Bruno Fernandes.

La Juve envisage de déménager pour Umtiti

La Juventus explore l’opportunité de signer avec Barcelone Samuel Umtiti, selon Mundo Deportivo et Calciomercato.

Le défenseur est proche d’un retour à l’action pour la première fois depuis le début de la saison, mais il pourrait encore manquer une place immédiate dans la formation de départ du Barca.

Barcelone manque plusieurs défenseurs centraux de la première équipe, notamment Gerard Pique, Clement Lenglet et Ronald Araujo, et ils apprécieraient donc apparemment le retour d’un joueur qui a de l’expérience dans la première équipe.

Cependant, la Juve a ses propres problèmes défensifs et Giorgio Chiellini en particulier semble se rapprocher de la retraite.

La Juve a identifié Umtiti comme une seule option parmi tant d’autres, qui incluent également Sokratis Papastathopoulos, Nikola Milenkovic et David Alaba.

Course de Camavinga jusqu’au Real, Utd

La Juventus s’est exclue de la course pour signer le milieu de terrain en demande du Stade rennais Eduardo Camavinga, rapporte Calciomercato.

La Juve n’a pas le budget pour signer Camavinga en janvier et donc s’il doit quitter Rennes, ce ne sera pas à Turin. Camavinga est un habitué de Rennes depuis son premier match avec l’équipe à 16 ans, et maintenant âgé de 18 ans, il semble être l’un des espoirs les plus en vue d’Europe.

Le patron du Real Madrid, Zinedine Zidane, a depuis longtemps exprimé son intérêt pour le milieu de terrain, dont le prix pourrait baisser en janvier. Camavinga pourrait coûter 30 millions d’euros de moins que ce que Rennes demandait cet été, mais un éventuel changement d’agent pourrait encore compliquer les choses. On pense que Camavinga cherche à obtenir de nouvelles orientations alors qu’il cherche à obtenir un déménagement en 2021.

Manchester United serait également intéressé par le jeune.

Tap-ins

– Newcastle United envisage un prêt pour le défenseur de Manchester United Brandon Williams en janvier, selon le Newcastle Chronicle. Williams peut jouer dans l’une ou l’autre position d’arrière latéral, et une telle flexibilité serait un énorme avantage pour le patron de Magpies, Steve Bruce. Bruce entretient d’excellentes relations avec Ole Gunnar Solskjaer et Mike Phelan de United, et est le mieux placé pour décrocher un joueur qui a récemment signé une prolongation de contrat à Old Trafford jusqu’en 2024.

– Leicester City pourrait raviver son intérêt pour le milieu de terrain du Real Betis William Carvalho, selon le point de vente espagnol La Razon. Ils affirment que le Betis cherche à utiliser l’argent gagné grâce à toute vente du milieu de terrain pour renforcer sa propre équipe dans des domaines clés. Carvalho, qui joue un rôle de milieu de terrain défensif et qui pourrait défier Wilfred Ndidi et Nampalys Mendy, pourrait coûter environ 25 millions de livres sterling.

– Le FC Cologne tente de récompenser l’attaquant de 19 ans Joshua Zirkzee prêté par le Bayern Munich, selon Calciomercato. Zirkzee est très apprécié au Bayern et donc tout départ serait temporaire, tandis que Zikrzee lui-même apprécierait probablement la chance de jouer plus de matchs après avoir joué trois fois cette saison. Zirkzee était proche d’un transfert de prêt au club néerlandais de Feyenoord cet été.