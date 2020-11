Chaque équipe a besoin d’une pièce d’argenterie pour célébrer après avoir remporté un titre; c’est une règle non écrite dans le sport. Mais qu’est-ce que le capitaine de l’équipe soulève s’il n’y en a pas? Où est la séance photo? N’y a-t-il pas une image durable de leur réussite?

Telles étaient les questions concernant le front office de l’Union de Philadelphie un peu plus de 24 heures avant le coup d’envoi de l’équipe contre la New England Revolution dimanche. L’Union devait gagner pour obtenir le bouclier des supporters en tant que première équipe de la saison régulière de la Major League Soccer. Les fans du détenteur en titre du Bouclier des Supporters, LAFC, avaient envoyé le trophée à Philadelphie au cas où l’Union ferait le travail et finirait devant le Toronto FC. Mais alors que les heures et les minutes s’écoulaient avant le match, que l’Union allait gagner 2-0 pour décrocher le titre, le bouclier n’était pas apparu.

« Ce n’est qu’à la mi-samedi que nous nous sommes dit: » Nous devons accélérer et obtenir quelque chose d’autre « », a déclaré Allie Gentile, responsable syndical du marketing et des relations communautaires à ESPN, avec Andrew Wiebe de MLSsoccer.com décrivant d’abord la trame de fond de le bouclier de remplacement via un fil sur Twitter.

C’est l’histoire de la façon dont un bouclier Captain America, avec un aimant de force de 150 lb, est devenu le bouclier des supporters. On me dit que le vrai, forgé par les supporters, Shield n’est pas arrivé de Los Angeles à temps, alors le @PhilaUnion est devenu créatif. pic.twitter.com/nld62pyGzi – Andrew Wiebe (@andrew_wiebe) 9 novembre 2020

Gentile a commencé à travailler sur un plan B pendant le samedi et s’est lancé dans la quête d’un bouclier de remplacement adéquat pour le capitaine du club Alejandro Bedoya à éventuellement hisser.

« Tout a commencé à Target à la recherche de tout ce qui ressemblait à un bouclier », a déclaré Gentile. « C’était donc une pierre à pizza, une plaque à pâtisserie circulaire, un disque de traîneau et puis beaucoup d’Amazonie qui cherchaient à voir s’il y avait quelque chose qui arriverait ici à 8 heures du matin le lendemain. »

Une plaque à pizza de 16 pouces a été achetée, mais alors que samedi avançait et qu’un Gentil de plus en plus nerveux continuait de trouver la meilleure option, elle a reçu un message: Captain America était venu à la rescousse! Ou, du moins, un type appelé Jeremy Sullivan de Medford, New Jersey, car il était le propriétaire d’un bouclier Captain America qu’il était prêt à prêter à la franchise MLS.

« C’est l’histoire classique de quelqu’un dans la communauté qui dit: » J’ai un mec, qui connaît une fille, qui connaît une fille, qui connaît un gars « … nous pourrions avoir une solution et c’est littéralement comme ça que ça s’est passé », a déclaré à ESPN le directeur du marketing Doug Vosik. « C’est l’une de ces histoires assez drôles que vous entendez dans les routines de la comédie, mais c’est en fait vrai. »

2 Liés

Sullivan est le petit ami de la soeur de la fiancée de Tom Via II, qui travaille en tant que web manager de l’Union. Heureusement pour l’Union, Sullivan a été plus qu’utile, non seulement en acceptant de remettre le bouclier, mais même en le mesurant et en prenant des photos afin que les fabricants puissent commencer à planifier comment superposer l’image en vinyle, que le département de conception du club a assemblé à la hâte, sur au bouclier.

« Nous sommes donc allés à Medford, New Jersey, avons récupéré le bouclier et il a ensuite été ramené à Chester. [Pennsylvania] où sont nos fabricants et ils ont été un peu époustouflés par la forme réelle du dôme, alors il y avait un autre obstacle entre eux pour s’assurer qu’ils pouvaient étirer correctement le vinyle par-dessus, mais ils l’ont fait et il s’est retourné vraiment, vraiment super donc nous en étions vraiment satisfaits », a déclaré Gentile.

Une autre pierre d’achoppement était l’énorme aimant à l’arrière du bouclier, qui a une circonférence de « 24 pouces et quart », selon Gentile, et est plus grand que le Bouclier des Supporters.

« Ils ont utilisé un pistolet thermique pour faire adhérer le vinyle sur le dessus du bouclier Captain America et il y avait 150 livres de poids à l’arrière de ce bouclier Captain America, car la personne qui le porte le porte sur le dos avec un autre aimant à l’avant. », Expliqua Gentile. «J’ai averti nos fabricants qu’il y avait un aimant, pour faire attention et ils ont en fait collé le pistolet thermique sur le bouclier pendant un bon moment car ils adhéraient au vinyle.

Alejandro Bedoya de l’Union de Philadelphie a dirigé les célébrations de son équipe en levant le bouclier de remplacement. Mitchell Leff / .

À la fin de samedi, la mission était terminée et c’était aux joueurs de gagner la partie pour lancer les célébrations et, par conséquent, pour que le monde puisse voir le bouclier improvisé. Certaines des personnes impliquées ne savaient pas que ce n’était pas le véritable bouclier, estime Vosik, tandis que l’entraîneur-chef Jim Curtin «a apparemment eu un petit rire de la solution créative».

Le bouclier et Sullivan sont susceptibles de tomber dans le folklore MLS.

« Jeremy est maintenant cette icône culte à Philly », a déclaré Vosik. « Il va être un homme du peuple et un héros pour les Fils de Ben [supporters group] et nos fans. Il sera invité à chaque match en tant que nouvelle icône et en tant que grand fan de Captain America, s’il veut venir au jeu en tant que Captain America et rouler avec notre mascotte Phang, il peut y jouer. C’est un nouveau héros culte pour notre équipe. «

Je n’ai toujours aucune idée de la façon dont vous avez repéré la différence🤷‍♂️🤷‍♂️ pic.twitter.com/y7A9eyR4Ta – X – PhilaUnion🛡 (@PhilaUnion) 10 novembre 2020

Le véritable bouclier des supporters est arrivé à Philadelphie lundi, avec les joueurs prenant les photos obligatoires aux côtés de la version ad hoc. La question se tourne maintenant vers ce qu’il advient du bouclier que Bedoya a levé alors que l’Union célébrait son tout premier trophée depuis que le club avait commencé à jouer en MLS en 2010.

« Le National Soccer Hall of Fame de Dallas a demandé à avoir le bouclier, ce qui est une histoire vraiment cool … qu’ils le veulent à côté des trophées très soignés qu’ils ont conservés au fil des ans », a déclaré Vosik. « C’est définitivement une option. Peut-être que nous devons en faire un autre pour conserver notre propre trousse à trophées. Je pense que nous devons vraiment à Jeremy un bouclier, un bouclier légitime de Captain America. J’ai le sentiment que nous allons faire un quelques autres. «

Quant à Sullivan, eh bien, il a déclaré à Extra Time Radio de la MLS qu’il ne faisait aucun doute que Steve Rogers lui-même serait fier que son bouclier Captain America ait été utilisé à bon escient, et il a certainement eu un coup de pied dans toute l’expérience.

« J’ai vu l’une des photos que j’avais tirées [the ceremony] et je me suis dit « ça a l’air fantastique, c’est tellement cool » « , a déclaré Sullivan. » J’avais aussi eu une vidéo de quelqu’un qui courait avec et le soulevait et je me suis dit, « c’est mon bouclier!