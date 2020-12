Carlos Tevez n’a pas déçu. Lorsque Boca Juniors a emporté le terrain à l’Internacional du Brésil lors de la Copa Libertadores mercredi dernier, tous les yeux étaient rivés sur Tevez dans l’espoir qu’il trouverait quelque chose pour rendre hommage à son ami et idole Diego Maradona.

Le seul but du match a été marqué par le joueur de 36 ans, tournant brusquement pour persuader un tir devant le gardien. Il a célébré en enlevant son maillot Boca Juniors n ° 10 pour révéler un autre maillot Boca Juniors n ° 10, celui-ci porté par Maradona lors d’un bref mais triomphant sort avec le club en 1981.

La chemise était un cadeau à Tevez de Maradona. Tevez l’a fait encadrer dans sa maison et a dû casser le cadre pour le sortir et l’emmener à Porto Alegre pour le porter mercredi. Lui et Maradona partageaient un lien puissant – une éducation similaire dans un bidonville dans la périphérie de Buenos Aires, une fierté similaire «prends-moi comme tu me trouves», une construction trapue similaire, une relation similaire avec Boca Juniors. Et peut-être une confiance similaire – Maradona est entré sur le terrain avec la conviction qu’il était le meilleur, et Tevez devait être très confiant de figurer sur la feuille de match mercredi dernier.

– Marcotti: le génie imparfait ultime de Maradona soccer

Le seul problème est peut-être qu’aucun de ses coéquipiers n’a réussi à marquer. Boca aurait probablement dû gagner par une marge plus large et mettre l’égalité hors de la portée d’Internacional. Dans l’état actuel des choses, les Brésiliens ont encore une chance, mais ils devront casser une défense qui n’a concédé qu’un seul but dans la compétition et a gardé six draps propres consécutifs. Boca, bien sûr, pourrait tomber dans le piège de ne pas savoir s’il faut protéger son avance ou aller à la recherche d’un plus grand avantage – une question qui pourrait être résolue par la détermination de Tevez à rendre hommage à Maradona à Buenos Aires ainsi que Brésil.

Les autres matches du deuxième tour sont tous terminés – Boca contre l’Inter a été repoussé d’une semaine à cause de la mort de Maradona – ce qui signifie que celui qui gagne connaît déjà ses adversaires en quart de finale: Racing of Argentina. Ils peuvent également regarder plus loin et se faire une bonne idée des rivaux probables en demi-finale, qui doivent être joués à la mi-janvier.

Dans les quatre matchs des quarts de finale, il n’y a pas de favoris plus fermes que Palmeiras du Brésil contre Libertad du Paraguay.

Les Brésiliens sont sur une impressionnante forme sous la direction de leur nouvel entraîneur portugais Abel Ferreira, qui semble tirer le meilleur parti d’une équipe profonde comprenant de jeunes talents très prometteurs. Avec sept victoires et un match nul, ils ont le meilleur bilan de toutes les équipes de la compétition, et personne ne peut égaler leur total de 25 buts. Leurs trois derniers matches à domicile ont été des triomphes de 5-0.

Carlos Tevez a révélé son hommage à Diego Maradona après avoir marqué pour Boca contre Internacional mercredi dernier. Silvio Avila-Pool / .

Le seul match qu’ils n’ont pas réussi à gagner, sous l’ancien entraîneur Vanderlei Luxembourg, a été un match nul et vierge au Paraguay, où ils se dirigent maintenant pour le match aller de mardi pour affronter une équipe Libertad qui a le pire bilan de toutes les équipes restées debout dans la compétition. Là où Palmeiras a marqué 25 et en a concédé trois, les chiffres de Libertad sont de 13 contre 12. Les équipes paraguayennes sont réputées pour avoir frappé au-dessus de leur poids, mais ce serait une grande surprise si Libertad devait se qualifier pour les quatre derniers.

Dans l’autre moitié du tirage au sort, il y a une affaire entièrement brésilienne où l’histoire de la bande pourrait être trompeuse. Santos a remporté six de ses huit matchs dans la compétition, tandis que Gremio en a remporté cinq. Mais l’histoire de Santos a été celle de creuser profondément pour surmonter les difficultés. Le club a des problèmes financiers et a traversé des troubles politiques, tandis que l’équipe, dirigée par les ailiers Marinho et Yeferson Soteldo, s’est frayé un chemin à travers une série de victoires durement disputées à un but – se terminant par une défaite à domicile la semaine dernière contre LDU. de l’Équateur qui a vu Santos se faufiler sur la règle des buts à l’extérieur.

Gremio, quant à lui, a trouvé le type de forme qui les a menés au titre en 2017 et aux demi-finales au cours des deux dernières années. C’est un travail impressionnant de la part de l’entraîneur Renato Portaluppi et d’un club bien géré avec une magnifique structure de développement de la jeunesse. Ils ont navigué dans les huit derniers avec 2-0 victoires à domicile et à l’extérieur contre Guarani du Paraguay, et sont favoris pour se qualifier pour une quatrième demi-finale consécutive.

« Gaucho » Portaluppi est une idole de Gremio dont le mandat actuel à la tête du club a commencé il y a plus de quatre ans. Il est inhabituel pour les entraîneurs de rester aussi longtemps en Amérique du Sud, mais c’est le deuxième meilleur derrière Marcelo Gallardo, dont le temps à la tête du géant argentin River Plate a commencé en juin 2014. Avant cela, il s’est fait les dents avec un an à la tête de le club où il a terminé sa carrière de joueur – Nacional of Uruguay. Et ces deux équipes se rencontrent désormais dans ce que l’on pourrait appeler le derby Gallardo.

Il y a un contraste évident entre les styles. L’équipe Nacional actuelle est une équipe prudente, qui a offert peu de menace lors de deux matchs nuls sans but lors du tour précédent contre l’Independiente del Valle de l’Équateur. Champions en 2018 et finalistes battus l’an dernier, Gallardo’s River est une unité vaste et attrayante capable de basculer entre différents systèmes tactiques. Il sera intéressant de voir quelle formule Gallardo choisit dans sa quête pour briser la défense nationale, et ce sera certainement une surprise s’il ne parvient pas à trouver la bonne réponse.

Il y a plus de neuf mois, lorsque la phase de groupes de la Copa Libertadores a débuté, il semblait raisonnable de supposer que la compétition pourrait se résumer à un affrontement entre Boca et River et les Brésiliens. Cela semble toujours être une bonne prédiction alors que le tournoi se prépare à définir ses demi-finalistes.