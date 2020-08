CASARANO (LE). Deux bonnes nouvelles pour les 48 dernières heures Casarano Calcio, le directeur sportif Pitino est en effet parvenu à un accord avec le Pescara pour l’autorisation qui permettra au joueur Alessandro Bruno de rejoindre le groupe sous les ordres de M. Feola et de ses collaborateurs.

UN PROFESSIONNEL POUR FEOLA

Le 1er septembre, le transfert de la classe ’83 sera ratifié, qui compte plus de 300 apparitions en Serie A, B et C. Élevé dans les équipes de jeunes de Benevento, le nouveau milieu de terrain de Casarano portait alors les maillots de Pro Vasto, Taranto, Nocerina chez les professionnels. , Benevento, Val Di Sangro, Catanzaro, Latina, Pescara et Livourne. Au cours des deux dernières saisons, 35 apparitions dans la ligue des cadets.

SOUS LE HAUT

Le deuxième coup est le jeune milieu de terrain Mattia Tascone, milieu de terrain classe 00 qui a grandi dans les secteurs jeunesse de Casertana et Avellino. Ces dernières semaines, l’ancien savoyard s’était retrouvé sur le radar de plusieurs clubs professionnels, mais la proposition de Rossazzurra était la plus convaincante et donc le napolitain de vingt ans poursuivra son chemin de croissance dans les Pouilles. Au cours des dernières saisons, en Serie D, entre Gragnano et Torre Annunziata, il a disputé 65 matches entre coupe et championnat, marquant 6 buts.