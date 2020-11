Eden Hazard a subi une autre blessure lorsque le Real Madrid a été battu 2-1 par Alaves en Liga samedi, leur troisième défaite en championnat en 10 matchs pour ouvrir la saison.

– Reportage: le Real Madrid abasourdi à domicile par Alaves

Les visiteurs ont pris les devants dans les cinq premières minutes lorsque Lucas Perez a marqué un penalty après le handball de Nacho. Hazard a eu son propre appel au penalty avant que Thibaut Courtois n’empêche Perez de doubler l’avance d’Alaves.

Les choses ont empiré pour le Real lorsque Hazard a boité avec 28 minutes de jeu, et il était encore temps dans une première mi-temps chargée pour Marcelo de se voir refuser un penalty lorsque Victor Laguardia s’est tiré les cheveux. En seconde période, Joselu a marqué une seconde après une passe mal placée de Courtois. Casemiro a attrapé un but tardif à bout portant, mais Alaves s’est accroché pour s’imposer au Real Madrid pour la première fois en plus de 20 ans.

Positifs

Il est difficile de trouver des points positifs pour le Real Madrid lors d’une soirée comme celle-ci. Ils ont été battus à domicile par un adversaire inexpérimenté, perdant potentiellement l’optimisme et l’élan acquis lors de la victoire de la Ligue des champions à l’Internazionale.

Ils ont au moins quelques excuses – ni Sergio Ramos, ni Karim Benzema, ni Dani Carvajal – et une riposte tardive les a encouragés. Avec neuf matchs à venir dans 33 jours, ils auront la chance de réussir assez tôt.

Négatifs

L’incohérence de Madrid – perdre contre Cadix, Shakhtar Donetsk, Valence et maintenant Alaves ces dernières semaines, tout en battant Barcelone et l’Inter – est inquiétante. L’entraîneur Zinedine Zidane nie qu’il y ait un problème d’attitude ou d’effort, mais il est difficile d’ignorer que les défaites ont tendance à venir contre des équipes dites plus faibles.

La dernière blessure de Hazard, qui, selon les premiers rapports, est un problème de cuisse, est une autre préoccupation. Sa carrière d’arrêt au Real Madrid continue de caler chaque fois qu’il semble qu’elle pourrait enfin éclater.

Oh, et Madrid doit aussi arrêter d’accorder des pénalités. Avant ce mois-ci, ils n’avaient pas vu un adversaire de la Liga marquer depuis le point de penalty depuis près d’un an. Un mois de novembre sauvage les a maintenant vus attribuer cinq buts de pénalité lors de leurs trois derniers matchs.

Note du manager sur 10

5 – Zidane a apporté trois changements à l’équipe qui a battu l’Inter en milieu de semaine, avec Marcelo, Casemiro et Marco Asensio. Zidane continue de donner des chances à Marcelo, et le Brésilien continue de décevoir. Asensio n’a pas non plus récompensé la foi du coach ces derniers temps.

Le fait que Zidane ait été contraint de changer tôt avec la blessure de Hazard n’a pas aidé et a utilisé les cinq substitutions avant 70 minutes, alors qu’il tentait désespérément de renverser le match sans succès.

Casemiro, au centre, a travaillé sans relâche mais était apparemment seul alors que le Real Madrid s’effondrait pour vaincre. Diego Souto / Images sportives de qualité / .

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 6 ans – Je suis allé dans le bon sens pour le penalty de Perez, puis a effectué un excellent arrêt du même joueur, se levant pour repousser le tir. Ce bon travail a été annulé par une terrible erreur pour le deuxième but d’Alaves, bien qu’il ait continué à faire de beaux arrêts.

DF Lucas Vazquez, 7 ans – L’un des meilleurs joueurs du Real Madrid. Actif en attaque et en défense, et n’a jamais cessé de courir. Une ou deux livraisons de la droite ont raté la cible.

DF Raphael Varane, 6 ans – Parfois, il se retrouvait presque seul à l’arrière, une situation cauchemardesque pour tout défenseur, alors qu’il faisait de son mieux pour faire face aux contre-attaques d’Alaves alors que Madrid cherchait à retirer un but.

DF Nacho, 6 ans Il a échappé à la première pénalité quand il a levé un bras. Sinon, cela n’avait pas l’air aussi confortable que contre l’Inter. Souvent pris hors de sa position.

DF Marcelo, 5 ans – Une statistique dit tout: Marcelo a commencé dans toutes les défaites du Real Madrid cette saison. Il aurait pu gagner une pénalité bizarre lorsque ses cheveux ont été tirés par Laguardia avant la mi-temps.

MF Casemiro, 7 ans – A reçu un carton jaune tôt, n’a jamais cessé de se battre et a marqué un but tardivement pour donner un peu d’espoir au Real Madrid. Un autre de leurs meilleurs interprètes.

MF Toni Kroos, 6 ans – Ses livraisons sur coup franc ont conduit à certains des moments les plus dangereux de Madrid en première mi-temps. Avait plusieurs clichés, tous sauvegardés, avant d’être décollé.

MF Luka Modric, 6 ans – A toujours ses moments, comme un élégant changement de direction en première mi-temps pour trouver de l’espace. Pas aussi influent que nous avons l’habitude de voir, et nous nous sommes fatigués plus tard.

FW Marco Asensio, 5 – Un grand centre juste après la mi-temps. Mais absolument rien avant ou après cela. Décollé après une heure. Son manque de forme est de plus en plus inquiétant.

FW Eden Hazard, 6 – Un bon moment en première mi-temps, gagner le ballon et remonter le terrain avant de tester le gardien Pacheco, puis de rejeter un appel de pénalité. Je suis parti avant qu’une demi-heure n’ait été jouée avec une blessure apparente à la cuisse.

FW Mariano Diaz, 6 ans – A eu quelques chances, y compris une tête droite en première mi-temps à Pacheco, et une autre qu’il a mise au-dessus de la barre. Parfois un peu maladroit.

Substituts

FW Rodrygo Goes, 6 – Choisi pour remplacer Hazard. Je suis allé près avec un tir en deuxième mi-temps en travers du but.

FW Vinicius Junior, 5 – A remplacé Asensio, mais n’a pas eu d’impact.

MF Isco, 7 ans Une ou deux touches et mouvements agréables. Aurait pu avoir un égaliseur dramatique, frapper la barre avec un coup dans les dernières secondes.

DF Ferland Mendy, 6 ans – Entré pour Marcelo dans une situation difficile.

MF Martin Odegaard, 6 ans – Il avait l’air désespéré d’impressionner et était impliqué quand il est arrivé, mais il est tombé après cela.