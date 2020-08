Photo par Ian MacNicol / .

Certains fans des Rangers et de Leeds United se sont rendus sur Twitter pour donner leur réaction à la performance de Ryan Kent samedi soir.

Kent, qui a été lié à un déménagement à Leeds lors de la fenêtre de transfert d’été, était en action pour les Rangers contre Hamilton Academical à l’extérieur de la maison en Premiership écossaise.

L’ailier de 23 ans a commencé le match et a joué pendant les 90 minutes, alors que l’équipe de Steven Gerrard avait gagné 2-0.

L’ancien ailier de Liverpool a pris sept tirs dont deux étaient cadrés, a joué cinq passes clés, avait une précision de passe de 85%, a pris 81 touches, a tenté trois dribbles et a inscrit deux centres, selon WhoScored.

Selon The Scottish Sun, Leeds serait intéressé à signer Kent des Rangers dans la fenêtre de transfert d’été.

Il a été rapporté que la formation du West Yorkshire, qui jouera en Premier League la saison prochaine après avoir remporté la promotion automatique du championnat, fera une deuxième offre pour l’ailier après avoir refusé une offre initiale pour le jeune.

Certains fans des Rangers et de Leeds ont été impressionnés par l’affichage produit par Kent samedi soir et ont été ravis de lui sur Twitter.

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires:

J’adore la façon dont nous pulvérisons la balle, mais nous devons vraiment être plus cliniques. Kent et Jack ont ​​été excellents. 🔴⚪🔵

Ryan Kent, non seulement le joueur le plus talentueux de l’équipe des Rangers avec le plus de capacités, mais aussi le travailleur le plus acharné et cela dure 90 minutes. Le gars est un vol 😍⚽️ pic.twitter.com/G051R9L6wK

– Emma McNee (@ EmmaMcNee_92) 29 août 2020