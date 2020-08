CERVINARA (AV). Confirmé notre aperçu de la réunion d’aujourd’hui duAudax Cervinara, les dirigeants de l’association Irpinia se sont réunis à la Maison municipale de Cervinara en présence du maire Tangredi et de son adjoint Lengua. En attendant la ratification de la démission de la diesse Vitaglione, les « officieuses » du Patron Giordano sont donc incluses.

LA COMMUNICATION

La société Audax Cervinara Calcio 1935, à l’issue de la réunion tenue à la Maison Municipale de Cervinara, avec le Président Giordano et en présence du maire Tangredi, du maire adjoint Lengua et des cadres d’Audax, communique que la démission tombera et que tout est il est résolu de la manière la plus sereine et la plus collaborative possible. La société redémarre plus forte et plus cohésive qu’auparavant, augmentant le poids de la présence cervinaraise en son sein. Des mises à jour sur les développements futurs prévus suivront plus tard.

L’ÉTAPE SUIVANTE

Selon ce que notre équipe éditoriale a recueilli, plusieurs joueurs de l’équipe Biancoceleste penseraient à revoir le choix sur leur avenir, l’adieu à ce stade maintenant seulement ratifié par la Vitaglione peut ne pas être indolore. Des développements importants sont attendus dans les prochaines heures, donc après le week-end, nous ne pouvons pas exclure les nouvelles.