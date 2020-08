La victoire historique d’hier contre l’équipe de jeunes de Benfica a marqué le tout premier championnat de l’UEFA Youth League du Real Madrid.

Récapitulatif | Citations d’après-match de Florentino Perez

L’entraîneur-chef Raul s’est entretenu avec les médias après la victoire:

« C’est une équipe extraordinaire et nous avions très envie de gagner ce tournoi », a déclaré Raul. «C’est comparable à certains des plus grands moments que j’ai vécus en tant que joueur. C’est formidable et je tiens à féliciter les gars car c’est une étape énorme dans leur carrière ».

«C’est une journée historique pour nous tous. J’ai eu la chance d’expérimenter beaucoup de belles choses et c’est une autre de celles-ci. La chaleur de tous ces gars, la façon dont ils ont participé aux quatre matchs bien qu’ils n’aient pas été habitués à jouer si souvent, ils devraient être extrêmement fiers ».

Raul a également parlé de la condition physique de l’équipe:

«C’était leur troisième match et c’était notre quatrième en neuf jours après la Juventus, l’Inter et Salzbourg. Benfica est une grande équipe avec de très bons joueurs et les gars ont dû creuser. Nous étions la meilleure équipe mais nous avons souffert davantage en seconde période et nous savions que nous le ferions. Cela allait toujours être difficile d’un point de vue physique, mais je suis ravi pour mes joueurs car ils se sont battus dur. C’était un tournoi à dix sur dix, je ne changerais rien ».