Aujourd’hui était le vrai jour de Osimhen. Surtout, surtout. L’attaquant nigérian faisait ses débuts dans un match avec le maillot de Naples. L’occasion était le contre triangulaire Castel di Sangro et L’Aquila. Il y avait beaucoup d’anticipation, un grand désir de le voir protagoniste et c’était le cas. Avant lui, il a pris le terrain Arek Milik, presque comme si c’était le passage du témoin. Mais le prédécesseur n’a pas bien fait, au contraire, il a été hué malgré les deux buts, coupable d’avoir commis beaucoup d’erreurs, trop devant le but même dans un match aussi simple.

SUPER DÉPART – Mais pour un Milik qui coule il y a un Osimhen qui émerge, qui illumine le stade Teofilo Patini. Le premier impact a été dévastateur, le but 1-0 est arrivé à la première occasion, dans la première minute, montrant un rythme vraiment dévastateur. Impossible pour les défenseurs de le suivre. Une scène similaire a été répétée après deux minutes, depuis al 3 ‘Osimhen était déjà sur son premier doublé avec Napoli courant à grande vitesse sur une passe de Malcuit le long de l’aile. Mais cela ne suffit pas, car c’est un joueur qui a soif de buts, il veut aller plus loin et ne pas se ménager même sur un tir fin août. Trois buts en sept minutes et un but refusé dans cette moitié de match où il a pris le terrain. L’impact n’aurait pas pu être meilleur, avec le public présent à Castel di Sangro qui était excité à chaque pièce et a commencé à chanter des chœurs pour lui, un symptôme qui a déjà pénétré dans le cœur des fans.

QUELLE SENSATION – La relation que nous avons vue avec les camarades attaquants ne peut pas passer inaperçue. Gattuso a recouru à 4-2-3-1, avec Mertens agissant derrière Osimhen, Insigne et Lozano sur les côtés. Il y avait encore une équipe d’Excellence devant nous, mais l’accord était là. On l’a vu dans les détails, on l’a aussi perçu dans ce qui pourrait être des banalités mais au final ce n’est pas du tout. Insigne est arrivé au premier but d’Osimhen qui s’est réjoui en lui sautant dessus, comme un vrai capitaine, faisant ressentir au nouveau venu toute la chaleur. Mais il n’était pas le seul, pourquoi Lozano de l’extérieur, il le cherchait toujours, Mertens il a fait le tour en lui donnant de l’espace et en se concentrant beaucoup sur son nouveau compagnon de paroisse. Et juste entre le Belge et le Nigérian, il y a un échange évident de « faveurs »: Mertens peut viser la porte et trouver de la joie personnelle et cherche à la place Osimhen, qui dans la prochaine action peut aller directement pour la quatrième et fait la même chose que « Ciro « qu’il met dans son double personnel.

LE NOMBRE – Aujourd’hui, Osimhen a pris le terrain avec le maillot numéro 15. Il y avait beaucoup d’anticipation à ce sujet, même si on savait déjà ce qui apparaîtrait au dos de son uniforme. Mais c’est un nombre momentané, car il a autre chose en tête. L’indécision initiale était comprise entre 7 et 9, cependant le premier s’est retrouvé sur les épaules d’Elmas qui n’a pas senti le poids de Callejon (ancien propriétaire de ce numéro). Maintenant 9 est en vue pour Osimhen, mais pour le moment, Fernando Llorente le porte encore. Une fois parti, il sera temps de devenir le vrai « neuf » de cette équipe, non seulement avec ce qui est écrit au dos mais aussi avec les buts, ceux qui comptent. Victor Osimhen est le nouvel attaquant de Naples et court vite, il veut marquer. San Paolo l’attend, le football italien l’attend avec enthousiasme.