Le journal SPORT a eu accès à la résolution du CSD publiée ce jeudi sur le calendrier et après il n’a pas pu parvenir à un consensus entre la RFEF et la Ligue. Situation qui l’a conduit à appliquer, conformément à l’accord de coordination, son autorité pour fixer le calendrier. Il y a plusieurs points inclus dans l’écriture sur la question avancée par IUSPORT, en particulier à partir du point quatre.

28/08/2020 à 18:50

CEST

Ramon Fuentes

« Quatrièmement, la RFEF a exprimé son refus d’approuver le calendrier comme indiqué dans le deuxième Antécédent. La RFEF indique que la proposition de calendrier n’est pas conforme aux exigences et aux aspects formels minimaux exigés par la réglementation en vigueur, qu’il existe divers Les conflits juridiques qui devraient être préalablement résolus par le CSD et par les organes compétents afin de pouvoir donner une réponse juridiquement sûre au calendrier et qui, à terme, seront disponibles pour donner une réponse immédiate à la proposition de calendrier au moment où il y a un cadre juridique sûr pour le développement de la 1ère compétition et il y a un accord entre le syndicat et l’employeur sur le nombre d’équipes qui doivent participer à la deuxième division.

Dans ce sens, Cette agence considère que la proposition LNFP est conforme aux dispositions de la réglementation en vigueur. Source à la position maintenue par la RFEF sur un manque d’accord entre le syndicat et l’employeur sur le nombre d’équipes de la deuxième division, il faut signaler que la proposition de calendrier préparée par la LNFP, selon cette entité, a l’approbation du syndicat le plus représentatif du football professionnel. De même, cette Organisation n’enregistre pas l’opposition de ladite association au calendrier proposé. Par ailleurs, s’agissant de la controverse évoquée par la RFEF concernant le nombre d’équipes de la deuxième division, il est à noter que l’article 190.3 du règlement général de la RFEF indique « le nombre d’équipes participantes dans chacune des deux catégories de portée nationale et de caractère professionnel, avec un maximum de vingt dans la première division et vingt-deux dans la deuxième, ainsi que les promotions et rétrogradations entre les deux, seront déterminées d’un commun accord entre la RFEF et la LNFP, qui devra bien entendu être adoptée avant la saison à laquelle elle est applicable, sans en aucun cas être modifiée au cours de celle-ci ». De son côté, l’article 3.3.b) des statuts du LNFP établit qu’il est de la compétence du LNFP, en coordination avec le RFEF, «de déterminer la composition et le nombre d’équipes qui composent les compétitions professionnelles, dont la modification Il faudra un accord entre la Fédération royale espagnole de football et la Ligue nationale de football professionnel « . Conformément à ce qui précède, la section IV.2 in fine de l’actuel accord de coordination RFEF-LNFP stipule que «le nombre de clubs participants dans chaque catégorie professionnelle, avec un maximum de 20 équipes en 1ère division et 22 en 2e division, ainsi que la promotion et la relégation entre la 1ère et la 2ème division seront déterminées d’un commun accord entre la RFEF et LaLiga. Cet accord doit être adopté avant le début de la compétition dans laquelle ces décisions sont appliquées, et ne peut être modifié pendant la cours de celui-ci « . Par conséquent, la réglementation actuelle applicable établit un cadre juridique concernant le nombre de clubs participants que le calendrier proposé respecte scrupuleusement « .

« Enfin, la RFEF fait dépendre son support du calendrier de la résolution préalable du CSD «divers conflits juridiques» qui, à son avis, sont en suspens. En ce sens, il n’y a aucune règle qui envisage cet argument, y compris l’accord de coordination ou la deuxième disposition supplémentaire de la RD 1835/1991, et qui, par conséquent, attribue à la RFEF, ou à toute autre entité, le pouvoir de bloquer le calendrier des compétitions basé sur les « différends en suspens ». En outre, le CSD ne reconnaît pas l’existence d’un conflit en cours qu’il doit résoudre car il est compétent pour le faire. «

« Finalement, Il faut considérer que les arguments avancés par la RFEF ne sont pas juridiquement liés avec la propre élaboration du calendrier des compétitions de première et deuxième division de football pour la saison 2020/2021. Ladite entité s’est limitée à présenter des questions, selon elle, liées audit calendrier, mais n’a exprimé aucune alternative à la proposition faite par le LNFP qui, comme cela a été indiqué. il est considéré comme conforme à la loi. L’accord de coordination lui-même, ainsi que le RD 1835/1991, établissent que « la non-ratification doit être expressément et dûment motivée ». Cependant, le rejet exprimé par la RFEF n’est pas fondé en tant que tel, puisqu’il ne fournit que des considérations subjectives ».

« D’autre part, Il convient de rappeler que le LNFP est responsable de la préparation du calendrier pour la concurrence professionnelle et que les fonctions de contrôle du RFEF soient centrées sur une tâche de coordination. Il ne faut pas oublier que l’article 28 de la RD 1835/1991 dispose que « Les ligues professionnelles organiseront leurs propres compétitions en coordination avec la fédération sportive espagnole respective, et conformément aux critères qui, en tant que garantie exclusive des engagements nationaux ou internationaux, peut créer le Conseil Supérieur des Sports. Cette coordination sera mise en œuvre par la signature d’accords entre les parties. Ces accords peuvent inclure, entre autres, la réglementation des points suivants: a) Calendrier sportif, préparé conformément aux dispositions de la disposition deuxième supplémentaire de cet arrêté royal (…) «

« Cinquième.- La préparation et l’approbation des calendriers sportifs des nombreuses modalités sportives pIl présente des complexités et des spécificités, puisqu’il est réalisé selon des critères sportifs. des exigences imposées par le calendrier international et, de plus en plus, des conditions liées à la gestion et à la commercialisation des compétitions sportives. Les décisions que prennent les organisations sportives dans ce domaine sont totalement conditionnées par des facteurs ou des éléments qui ne permettent pas de dispenser une solution uniforme ou homogène et de répondre à une approche casuistique & rdquor;

RÉSOLUTION

Confirmé la persistance des écarts entre le LNFP et le RFEF qui empêchent l’adoption d’un accord, au vu des considérations précédentes, et en utilisant les attributions que j’ai légalement conférées par la disposition additionnelle 2 du décret royal 1835/1991, du 20 décembre, sur les fédérations sportives espagnoles, RÉSOLU:

l. Approuver le calendrier proposé par la Ligue nationale de football professionnel pour la célébration des compétitions officielles de football au niveau de l’État et à caractère professionnel pour la saison 2020/2021, et qui est joint à cette résolution. 2. Fixer le 13 septembre 2020 comme date de début de la compétition de football de première et deuxième division, pour autant que les conditions sanitaires dérivées de la pandémie de Covid-19 le permettent. 3. De demander instamment à la RFEF et au LNFP de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour organiser le tirage au sort, afin qu’il ait lieu au plus tard le lundi 31 août au siège de la RFEF afin que le la compétition commence comme prévu.

Cette résolution est définitive et un recours peut être déposé contre elle. contentieux-administratif devant les tribunaux centraux contentieux-administratifs, conformément aux dispositions de l’article 9.lc) de la loi 29 / J 998, du 13 juillet, réglementant la compétence contentieuse-administrative, et de l’article 90.4 de la Loi organique 611985, du 1er juillet, du pouvoir judiciaire, dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la date de notification, conformément aux dispositions de l’article 46.1 de la loi précitée 29/1998, du 13 juillet.

Aussi, et optionnel, peut déposer un recours en reconsidération devant cette même instance, conformément aux dispositions des art. 123 et 124 de la loi 39/2015 du 1er octobre, dans un délai d’un mois à compter du jour suivant la date de notification, ce qui signifie que, dans ce cas, aucun recours administratif contentieux ne peut être formé avant est expressément résolu ou le rejet allégué a eu lieu « .