Le nouveau joueur du Deportivo Alavés, Rodrigo Battaglia, a expliqué mardi que «c’était un désir personnel & rdquor; et de son groupe de travail jouer pour un club comme Vitoria et il était très satisfait d’arriver au club basque l’année de son centenaire.

01/09/2020 à 16:49

CEST

.

« Ils m’ont dit que les supporters ici sont très importants et très similaires à ceux de l’Argentine, donc je promets de sacrifier beaucoup de travail et de faire de mon mieux pour cette équipe qui m’a donné cette opportunité importante pour moi », a déclaré l’Argentin.

Battaglia a déclaré que «c’est une très belle étape & rdquor; dans sa carrière, il a assuré qu’il a fait «Tout est possible & rdquor; pour avoir signé le contrat avec le club babazorro et a déclaré qu’il n’était pas difficile de prendre la décision d’atterrir à Vitoria.

« Les premières impressions sont très bonnes, je suis heureux dans une ville très calme qu’on m’a dit que cela sert à m’équilibrer », a affirmé Battaglia, qui en ce sens a promis de performer sur le terrain et était « prêt à relever ce défi avec le plus grand désir ». ;.

Le nouveau joueur d’Alava s’est entretenu avec les anciens Albiazules et compatriotes Jonathan Calleri et Lisandro Magallán et a déclaré que les deux lui avaient donné «de très bonnes références au club, aux installations et à la ville».

« Tout au long de ma carrière, j’ai joué à divers postes au centre du terrain aussi bien offensivement que défensivement et je respecterai ce que l’entraîneur me demande car je suis là pour aider où que ce soit », a souligné le footballeur.

Il était accompagné du directeur sportif d’Alavés, Sergio Fernández, qui l’a remercié d’avoir parié sur le projet de l’équipe de Vitoria et d’avoir renoncé à «bien d’autres propositions d’autres clubs».

«Depuis la minute où nous nous sommes entretenus il y a quelques années, il a toujours cru en ce projet, mais en raison des circonstances, nous n’avons pas pu le réaliser jusqu’à présent & rdquor;, a détaillé le représentant du club de Mendizorroza.

«Je suis sûr qu’avec lui aujourd’hui, nous sommes un peu plus forts», a-t-il déclaré.