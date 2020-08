Ça ne pouvait pas être non plus. 1,3 milliard d’euros et plus. L’argent les a rapprochés du bonheur mais pour le moment, il n’est pas complètement donné au PSG. Un investissement du Qatar arrivé en mai 2011 sous le nom de Nasser Al-Khelaïfi à la barre. Il est devenu président d’un club qui était dans un no man’s-zone en Ligue 1. Des millions manquaient pour réaliser un rêve, son rêve: la Ligue des champions.

23/08/2020

Loi. Le 24/08/2020 à 00:21

CEST

Arnau Montserrat

Mettez-vous au travail dès votre arrivée. Le premier été des nouveaux propriétaires était déjà très chargé. L’arrivée de Pastore En échange de 42 millions d’euros, c’était la première pierre d’un projet que la première année n’était pas suffisante pour remporter la Ligue 1, ils étaient deuxième, mais ils devaient se qualifier pour la Ligue des champions.

‘Ibra », Beckham, Thiago Silva, Lavezzi ou Verratti ils débarquent à Paris le deuxième été. Le calvaire a commencé alors en Europe. La malédiction des quartiers tomba sur le parc des princes. Le Barça, Chelsea, le Barça à nouveau en 2015 et la ville de Pellegrini ont battu les Parisiens de la plus haute compétition européenne. Mais ce qui a marqué un point et une partie du parcours du PSG, c’est le retour du Barça en 2017. Les hommes de Luis Enrique ont porté un 4-0 à l’équipe formée à l’époque par Unai Emery. Cela a créé une telle douleur pour Al-Khelaïfi qu’il a fait éclater la bulle sur le marché des transferts de football. Son rêve brisé pour la cinquième fois ne pouvait pas rester impuni.

Explosion du marché

Les poches pleines, le président du PSG a payé 222 millions d’euros pour Neymar et 180 pour Kylian Mbappé. Deux bombes qui visaient des Champions mais qui étaient un petit pétard. Au deuxième tour, au premier changement, le Real Madrid les a renvoyés chez eux avec Neymar blessé. «Déja vú» la saison dernière quand un United en basse heure a attaqué le Parc des Princes. La malédiction des quarts de finale était devenue celle des huitièmes de finale.

Mais dans la plus étrange Ligue des champions et par coïncidence la première où « Ney » n’est pas arrivé blessé lors de la phase finale, les Parisiens ont brisé les chaînes des fiascos auxquels ils se sont accumulés … enfin, pour tomber en finale. Le rêve est redevenu un cauchemar, cette fois le Bayern avec le rôle de la noix de coco. Et avec Icardi, la star qui signe cet été sans jouer. Al-Khelaïfi dormira à nouveau mal. Ce ne sera pas pour des millions dépensés …