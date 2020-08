La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts incertain – et vous pouvez savoir quand les fenêtres s’ouvrent et se ferment ici – mais voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà.

TOP STORY: Barcelone veut que Gabriel Jesus remplace Suarez

Lionel Messi n’est pas le seul joueur qui pourrait quitter Barcelone, comme le suggèrent les rapports en Espagne Luis Suarez peut être parmi ceux à montrer à la sortie du Camp Nou. Et Globo Esporte rapporte que les géants catalans ont identifié l’attaquant de Manchester City Gabriel Jésus en tant que remplaçant potentiel de l’international uruguayen sortant, qui a été lié à la MLS et avec un retour à Ajax.

Barcelone aurait déjà pris contact avec City pour poser des questions sur la disponibilité de Gabriel, le fait qu’il soit 10 ans le junior de Suarez faisant partie de l’appel derrière le déménagement. Ronald Koeman, ayant pris la relève en tant que manager, dirigera le processus de renouvellement du Barça et souhaite que cette décision se concrétise, en particulier à la lumière de l’actualité de Messi.

À ce sujet, Sport rapporte que le Paris Saint-Germain et Manchester United sont intéressés par la signature de l’Argentin de 33 ans, mais Manchester City est clairement le favori et des sources ont déclaré à ESPN que Pep Guardiola et le joueur se sont entretenus au téléphone la semaine dernière pour discuter. la possibilité d’un déménagement.

BLOG EN DIRECT

09.26 BST: Le chef du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a insisté sur le fait qu’il n’y aurait pas de « soldes d’été » au club en tant que milieu de terrain espagnol Thiago Alcantara bords plus près d’une sortie.

Dans ce qui semble être son dernier match pour le club, Thiago a aidé le Bayern à atteindre son deuxième triplé en moins d’une décennie avec une victoire 1-0 contre le PSG en finale de la Ligue des champions dimanche. Le joueur de 29 ans a été reconnu par les médias allemands comme l’un des joueurs clés de la saison du Bayern, mais, s’adressant à Bild, le chef du club Rummenigge a admis que lors des célébrations du titre, il avait eu l’impression que Thiago faisait ses adieux.

« Nous avons eu cet événement avec notre employé et toute sa famille était là et ils ont parcouru le terrain avec nostalgie, je dirais. Cela ressemblait à un au revoir, comme s’il avait pris sa décision », a déclaré Rummenigge. « Il s’agit maintenant du club qu’il a choisi pour approcher le Bayern. Il lui reste un an sur son contrat. »

Liverpool a longtemps été lié à une décision du milieu de terrain espagnol, mais Rummenigge a déclaré « qu’ils ne nous ont pas encore contactés ».

Il a ajouté que le Bayern s’attend à ce que le futur club de Thiago soit prêt à payer le prix demandé, qui se situerait entre 30 et 40 millions d’euros. Il a déclaré: « Il n’y aura pas de soldes d’été du FC Bayern, surtout pas après ce tournoi. La victoire en Ligue des champions n’a pas rendu les joueurs moins chers. »

08h45 BST: Vainqueur de la Premier League Golden Boot Jamie Vardy est sur le point de signer un nouveau contrat d’un an à Leicester City, rapporte le Daily Telegraph.

Vardy, 33 ans, est devenu le joueur le plus âgé à remporter le Soulier d’Or après avoir terminé la saison avec 23 buts et est maintenant prêt à prolonger son séjour au club.

08.24 BST: Crystal Palace semble avoir remporté la course pour signer Eberechi Eze des Queens Park Rangers, ont déclaré des sources à Tom Hamilton d’ESPN.

Eze, 22 ans, a suscité beaucoup d’intérêt de la Premier League avec Aston Villa, West Ham, WBA et Fulham le surveillant tous, mais c’est Palace qui a fait accepter une offre qui pourrait totaliser 19 millions de livres sterling.

Des sources ont déclaré que le déménagement devrait être achevé cette semaine. Eze renforcera les options offensives de Palace après avoir marqué 14 buts la saison dernière pour QPR du côté du championnat.

Palace surveille également la situation de Ryan Fraser. L’ailier a quitté Bournemouth à la fin de la saison dernière après l’expiration de son contrat et a également suscité l’intérêt de Newcastle United.

08h00 BST: MESSI, MESSI, MESSI. Tout cela devient un peu compliqué.

Étoile de Barcelone Lionel Messi a choqué le club mardi lorsqu’il a informé l’équipe de son intention de quitter cet été, malgré un contrat jusqu’en 2021. Le Barça a répondu en lui demandant de rester dans le club qu’il avait rejoint pour la première fois à l’adolescence il y a près de 20 ans.

Mais Pep Guardiola et Messi s’est entretenu au téléphone la semaine dernière pour discuter de la possibilité que l’attaquant de Barcelone déménage à Manchester City cet été, ont confirmé des sources à Rodrigo Faez et Moises Llorens d’ESPN.

ESPN a rapporté lundi que City avait resserré les chiffres pour déterminer s’ils seraient en mesure de signer Messi sans enfreindre les règles du fair-play financier.

Un facteur majeur sera de savoir si Messi peut quitter le Barca gratuitement ou si City devra négocier sa clause de libération de 700 millions d’euros.

Messi espère exécuter une clause inscrite dans ses termes actuels, signée en 2017, qui lui permet de partir gratuitement, unilatéralement, à la fin de chaque saison. Barcelone, comme l’a rapporté ESPN plus tôt cette année, a déclaré que la clause avait expiré en juin.

Stewart Robson n’est pas surpris que la Juventus ait laissé Gonzalo Higuain quitter le club après quatre saisons à Turin.

PAPER TALK (par Danny Lewis)

Pirlo et Ronaldo désireux de déménager avec Dzeko

La Juventus recherche un nouveau leader avec Gonzalo Higuain probablement partir cet été, et Calciomercato rapporte que les Roms Edin Dzeko pourrait être l’homme qu’ils amènent.

Les champions de Serie A seraient à la recherche de quelqu’un qui puisse tenir le ballon et bien lier le jeu, par opposition à un buteur direct, car ils l’ont déjà fait. Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo.

L’international de Bosnie-Herzégovine est considéré comme quelqu’un qui peut remplir ce rôle, avec le nouveau patron Andrea Pirlo et l’homme vedette Ronaldo désireux de le rejoindre.

La Juve envisageait de déménager depuis Mauro Icardi lors des fenêtres précédentes, et avant de passer au PSG, cela indique donc une nouvelle direction prise sous Pirlo.

Ancelotti regarde ses retrouvailles avec Rodriguez

Everton espère recruter le milieu de terrain du Real Madrid James Rodriguez, selon TalkSPORT.

Le joueur de 29 ans, dont le contrat au Santiago Bernabeu prend fin l’été prochain, n’est plus recherché par les géants espagnols, et on prétend que Carlo Ancelotti espère avoir des retrouvailles avec le Colombien qu’il a entraîné au Bayern Munich. et le Real Madrid.

Cela signifie que les Toffees envisagent un déménagement permanent, bien qu’un prêt soit également considéré comme une possibilité à ce stade, selon le rapport.

Sky Sports a suggéré qu’Everton était également en pourparlers avec Watford au sujet d’un changement de milieu de terrain Abdoulaye Doucoure et ciblent Napoli Allan.

Tap-ins

– Atalanta a rejoint Monaco dans sa poursuite de Mohamed Simakan, selon Foot Mercato. La formation de Ligue 1 avait espéré conclure un accord en juillet, mais n’est pas prête à payer les frais de 15 à 20 millions d’euros que Strasbourg souhaitait pour son arrière droit.

– Newcastle United montre son intérêt pour la signature du défenseur d’Arsenal Rob Holding en prêt, rapporte The Daily Mail. Si les Gunners concluent leur contrat pour le défenseur central de Lille Gabriel Magalhaes, on dit que l’Anglais sera autorisé à partir à court terme.