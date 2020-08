La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts incertain – et vous pouvez savoir quand les fenêtres s’ouvrent et se ferment ici – mais voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà.

TOP STORY: Barcelone veut que Jésus remplace Suarez

Lionel Messi n’est pas le seul joueur qui pourrait quitter Barcelone, car des rapports en Espagne suggèrent que Luis Suarez peut être parmi ceux à montrer à la sortie du Camp Nou.

2 Liés

Et Globo Esporte rapporte que les géants catalans ont identifié l’attaquant de Manchester City Gabriel Jésus comme remplaçant potentiel de l’international uruguayen sortant.

Barcelone aurait déjà pris contact avec City pour poser des questions sur la disponibilité du Brésilien, le fait qu’il soit 10 ans le junior de Suarez faisant partie de l’appel derrière le déménagement.

Ronald Koeman dirigera le processus de renouvellement du Barça, après avoir pris la relève en tant que manager, et souhaite que cette décision se concrétise.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Hunter: Pourquoi le Barça devrait laisser Messi partir

Pirlo et Ronaldo désireux de déménager avec Dzeko

La Juventus recherche un nouveau leader avec Gonzalo Higuain probablement partir cet été, et Calciomercato rapporte que les Roms Edin Dzeko pourrait être l’homme qu’ils amènent.

On dit que les champions de Serie A recherchent quelqu’un capable de tenir le ballon et de bien lier le jeu, par opposition à un buteur direct, car ils l’ont déjà fait. Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo.

L’international de Bosnie-Herzégovine est considéré comme quelqu’un qui peut remplir ce rôle, Andrea Pirlo et Ronaldo souhaitant qu’il le rejoigne.

La Juve envisageait de déménager depuis Mauro Icardi pendant les fenêtres précédentes, cela indique donc une nouvelle direction prise sous Pirlo.

Ancelotti regarde ses retrouvailles avec Rodriguez

Everton espère recruter le milieu de terrain du Real Madrid James Rodriguez, selon TalkSport.

• Comment fonctionne le marché des transferts d’été

• Kuper: L’impact du coronavirus sur les transferts

• Les meilleurs coups de Barnwell: 100-51 | 50-1

• Meilleures signatures de déclaration jamais réalisées

• Grades de transfert d’été

• Derniers transferts majeurs effectués

Le joueur de 29 ans, dont le contrat au Santiago Bernabeu prend fin l’été prochain, n’est plus recherché par les géants espagnols, et on prétend que Carlo Ancelotti espère avoir des retrouvailles avec le Colombien qu’il a entraîné au Bayern Munich. et le Real Madrid.

Cela signifie que les Toffees envisagent un déménagement permanent pour lui, bien qu’un prêt soit également considéré comme une possibilité à ce stade, selon le rapport.

Sky Sports a suggéré qu’Everton était également en pourparlers avec Watford sur un déménagement pour Abdoulaye Doucoure et ciblent Napoli Allan.

Tap-ins

– Atalanta a rejoint Monaco dans sa poursuite de Mohamed Simakan, selon Foot Mercato. La formation de Ligue 1 avait espéré conclure un accord en juillet, mais n’est pas prête à payer les frais compris entre 15 et 20 millions d’euros que Strasbourg souhaitait pour son arrière droit.

– Newcastle United montre son intérêt pour la signature du défenseur d’Arsenal Rob Holding en prêt, rapporte The Daily Mail. Si les Gunners concluent leur contrat pour le défenseur central de Lille Gabriel Magalhaes, on dit que l’Anglais sera autorisé à partir à court terme.

– Crystal Palace se rapproche de l’achèvement d’un déménagement pour le milieu de terrain des Queens Park Rangers Eberechi Eze après avoir fait une offre de 19,5 millions de livres sterling, selon The Guardian. Les Eagles avaient une offre de 12 millions de livres sterling pour le joueur de 22 ans rejetée plus tôt ce mois-ci, mais cette offre améliorée pourrait le voir déménager à Selhurst Park.