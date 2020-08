Si après avoir éliminé Dortmund les joueurs du PSG ont trollé Erling Haaland, cette fois c’était à leur tour d’être trollé. Les élèves de Thomas Tuchel, avec Neymar comme chef d’orchestre, avaient célébré leur passage à la finale de la Ligue des champions avec la chanson « Hawaii », de Maluma, le même thème que l’équipe du Bayern avait utilisé pour célébrer l’obtention du titre.. Même sur les réseaux sociaux, le groupe bavarois a osé citer le chanteur colombien, dont l’ex est lié de façon romantique à «Ney».

24 août 2020 à 10h33

CEST

.

Sur Twitter, le compte espagnol du Bayern Munich a mis en ligne une photo des joueurs de l’équipe bavaroise soulevant la Ligue des champions. À côté de l’image, le commentaire « Comment te faire comprendre qu’avec moi tu as l’air mieux » est clairement compris comme trolling Neymar et le PSG. Ce fragment correspond à la chanson «11 pm» de Maluma.

Souviens-toi que Maluma Il a récemment rouvert son compte Instagram pour préciser qu’il n’avait pas fermé son profil en raison de la relation présumée entre Neymar et Natalia Barulich, votre ex-partenaire. «Je ne sais pas s’ils sont ensemble, je m’en fiche toujours parce que chacun fait sa vie et si ce sont des petits amis ça me semble très bien. Tout le monde a besoin d’amour dans sa vie et je n’ai aucun problème avec lui (Neymar). Je lui suis très reconnaissant, ainsi qu’à toute l’équipe du PSG, d’avoir mis cette chanson après le match », a déclaré Maluma, qui a également nié que la chanson d’Hawaï ait été inspirée par Natalia Barulich.

« Comment te faire comprendre qu’avec moi tu as l’air mieux & rdquor; # MiaSanChampions #FCBayern pic.twitter.com/2sDRss8NT9 – CHAMPIONS D’EUROPE (@FCBayernES) 23 août 2020

Hier n’était pas la nuit de Neymar, pas sur le terrain mais pas non plus sur les réseaux sociaux. En félicitant le Bayern, le Brésilien a oublié de mettre le « n » final, alors le Bayer Leverkusen a également attaqué la blessure du joueur. du PSG. Une nuit à oublier.