En novembre 2019, le Bayern Munich a annoncé Hans-Dieter Flick comme directeur technique de l’équipe bavaroise, dans le but de redresser la voie après un début de saison plutôt mauvais sous Niko Kovak.

Flick a pris l’équipe en septième position de la Bundesliga et peu à peu il a commencé à montrer qu’il était capable de gérer une équipe pleine de stars, qui cherchait en aucune façon à continuer l’hégémonie du football allemand.

Fidèle à sa discipline et à son style de jeu, Flick a mené l’équipe bavaroise au premier titre majeur de la saison: la Bundesliga. Après une saison difficile, avec une longue période d’inactivité due à la pandémie de covid-19, l’équipe bavaroise a réussi à surmonter l’adversité et avec une performance exceptionnelle, elle a été sacrée championne de football allemande.

En championnat, l’équipe munichoise a inscrit 100 buts au cours des 34 matchs qu’elle a disputés, n’a reçu que 32 buts et, avec une différence de points abyssale avec le deuxième du tableau, elle a à nouveau soulevé le trophée local. Robert Lewandowski a été le grand buteur du tournoi avec 34 buts, Muller le meilleur assistant avec 21 buts et Manuel Neuer le meilleur gardien avec 15 feuilles blanches.

Après avoir remporté le titre de Bundesliga, ceux menés par Flick ont ​​affronté le Bayer Leverkusen en finale de la Coupe d’Allemagne, et avec une faveur 4-2, ils ont remporté le deuxième titre de la saison. Robert Lewandowski, une fois de plus, a été le meilleur buteur du tournoi avec 6 buts inscrits.

Le grand travail de Flick au cours de la saison a fait du Bayern Munich l’un des candidats fermes pour rester avec la Ligue des champions et ils l’ont fait. La machine allemande a battu le PSG lors de la grande finale de la Coupe, et est entrée dans l’histoire en tant que seule équipe européenne à remporter un tournoi continental en remportant tous ses matches. Le Bayern a remporté onze victoires en onze matchs, enregistrant une moyenne de 3,9 buts par match.

De même, Robert Lewandowski a remporté le prix du meilleur buteur du tournoi après avoir marqué 15 buts, et a établi un record en étant le premier joueur de l’histoire à remporter le triplé et à marquer le meilleur buteur dans les trois compétitions: Bundesliga, Coupe d’Allemagne et Ligue des champions. .

Avec les trois titres remportés, le Bayern Munich rejoint Barcelone, à l’instar des deux équipes européennes qui ont réalisé le triplé en deux saisons différentes (2012-13 et 2019-20). Et en plus, elle s’est consolidée comme la meilleure équipe du moment, puisque les records, les trophées et les chiffres, certifient la magnifique saison de l’équipe allemande.