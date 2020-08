Une Ligue des champions historique et mémorable est terminée. En plus du format inhabituel kill-kill dû à la pandémie de coronavirus, le Bayern Munich est le premier champion à remporter absolument tous ses matchs. Une bestialité.

Les Bavarois ont battu le PSG par la moindre différence et se sont retrouvés, pour la sixième fois de leur histoire, avec le tournoi le plus important d’Europe au niveau des clubs. Mais cela ne s’est pas arrêté là, c’était leur troisième joie de la saison 2019/20, ils avaient déjà remporté la Bundesliga et le DFB Pokal.

Ainsi, l’équipe dirigée par Hans Flick a obtenu le troisième triplé de son histoire et en FUTBOLRED nous vous disons les six autres clubs qui ont atteint cette marque historique.

Celtique: C’était la première équipe de l’histoire à remporter la ligue locale, la coupe locale et la Coupe d’Europe. Cela s’est passé en 1967 sous la direction technique de Jock Stein. Ceux de Glasgow ont remporté la Premiership écossaise avec un avantage de trois points sur les Rangers, dans la Coupe d’Écosse ils ont envoyé Aberdeeen 2-0 et dans l’ancienne Coupe des Champions d’Europe, ils ont battu l’Inter Milan 2-1.

Ils ont même poussé le record plus loin après avoir remporté la Coupe de la Ligue écossaise (1-0 aux Rangers) et terminé la saison avec quatre titres. Un record inimaginable pour cette époque.

Ajax: Cinq ans se sont écoulés pour qu’une équipe obtienne à nouveau un triplé et l’Ajax était le protagoniste de la main de l’énorme Johan Cruyff. Dirigée par le légendaire entraîneur Stefan Kovacs, l’équipe d’Amsterdam a remporté l’Eredivisie en 71-72, a battu ADO Den Haag en grande finale de la Coupe avec un proche 3-2 et en Europe, elle a battu l’Inter 2-0 avec un doublé de Cruyff .

PSV Eindhoven: Les Pays-Bas ont continué leur histoire d’amour avec les triplés et lors de la saison 1987-88, c’était au tour du PSV. Avec Guus Hiddink comme stratège et le leadership impérial de Ronald Koeman en défense, les rojiblancos ont pris neuf points d’avance sur l’Ajax en championnat, dans la coupe qu’ils ont subie contre Roda JC (3-2) et en Champions Cup, ils ont battu Benfica de la pénalités (6-5).

Manchester United: La gloire du triplé a finalement atteint les principales ligues européennes en 1999. Le puissant Manchester United de Sir Alex Ferguson a profité d’Arsenal en Premier, a battu Newcastle 2-0 en FA Cup et en Ligue des champions, il a organisé un retour mémorable contre le Bayer Munich au moment du réapprovisionnement.

FC Barcelona: Le début d’un temps unique pour les culés. Pour la saison 2008-09, l’équipe historique de Pep Guardiola a remporté la Liga avec un avantage de neuf points, a battu l’Athletic 4-1 en Copa del Rey et a battu United 2-1 de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions à l’agonie.

Cette formation a également remporté les Super Coupes (Espagne-Europe) et la Coupe du monde des clubs, devenant ainsi la seule équipe de l’histoire à remporter le sextete. Ils ont réussi absolument tout ce qu’ils ont joué.

Curieusement, l’exploit se répétera six ans plus tard, à 14-15 ans. A cette occasion, sous le commandement de Luis Enrique et avec l’attaquant Messi-Suárez-Neymar (MSN), les Blaugranas ont pris deux points de Madrid en championnat, ont de nouveau battu l’Athletic en coupe et ont envoyé la Juventus sans problème en grande finale. des champions.

Inter de Milan: José Mourinho a terminé de se consacrer en tant qu’entraîneur d’élite lors de la saison 2009-10 avec l’Inter. L’Italie était présente dans le domaine des triplés de la main d’une équipe mémorable, avec Iván Ramiro Córdoba comme participant.

D’abord, les Nerazzurri ont battu la Roma par le minimum en coupe locale, puis en championnat, contre le même rival, ils ont été sacrés deux dates d’avance et enfin en Ligue des champions, avec un magistral Diego Milito, ils ont battu le Bayern 2-0.

Bayern Munich: L’Allemagne était celle qui manquait sur la liste et le protagoniste ne pouvait être autre que le Bayern. Sous la direction technique de Jupp Heynckes, les Bavarois ont quitté la Bundesliga six dates à l’avance, en Ligue des champions, ils ont battu le célèbre Borussia Dortmund de Jürgen Klopp avec juste assez et ont souffert plus qu’ils ne devraient contre Stuttgart (3-2) dans le DFB. Pokal.

Après avoir touché la gloire en 2013, ceux de Munich ont répété la dose en ce 2020 avec la victoire de dimanche dernier face au PSG. Rappelons qu’ils ont pris 13 points de championnat à Dortmund, ont dépêché Leverkusen en coupe sans problèmes et ont gagné par le minimum contre les Parisiens en Ligue des champions. Ainsi, ils sont la deuxième équipe européenne à répéter le triplé.