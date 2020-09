La défenseuse néo-zélandaise Rebekah Stott a signé pour Brighton & Hove Albion, équipe de Super League féminine, a annoncé le club.

Stott rejoint Brighton du côté de la W-League Melbourne City et a déjà passé du temps avec SC Sand, OL Reign, Sky Blue FC, Avaldsnes IL et Melbourne Victory.

« Je suis tellement excité », a déclaré Stott à ESPN. «J’ai hâte d’y arriver, de rencontrer l’équipe et de me remettre au football.

«J’ai eu une petite pause, ce qui a été bon pour moi physiquement et mentalement. Maintenant, j’essaye de me remettre en forme et de travailler sur quelques choses pour améliorer mon jeu.

« Je cherchais à entrer dans la ligue anglaise parce que je pense que c’est l’une des meilleures ligues du monde en ce moment. J’étais à Brighton l’année dernière avec notre équipe nationale et j’ai pensé que c’était un endroit incroyable, donc je suis ravi de y aller. «

Stott est le dernier d’une longue liste d’internationaux australiens et néo-zélandais à s’installer en Europe avec New Zealand Football notamment connu pour encourager les joueurs à acquérir de l’expérience à l’étranger.

Elle a dit que l’attrait de pouvoir jouer une saison complète et ensuite avoir une saison morte l’a attirée vers la WSL.

« L’Angleterre y met beaucoup plus d’argent, et la qualité des joueurs qui sont dans cette ligue est maintenant folle », a-t-elle ajouté.

« Le fait que ce soit un contrat d’une année et une saison signifie qu’il y a plus de sécurité. Je pense que beaucoup de filles grandissent, c’est leur rêve: aller jouer professionnellement toute l’année. Cela nous donne l’opportunité de le faire.

« Jouer des matchs semaine après semaine parmi les meilleurs joueurs du monde, cela va nous aider à nous améliorer individuellement, et puis évidemment cela aide notre [national] équipe en tant que collectif.

« Je veux vraiment continuer à jouer quand 2023 arrivera et être dans la meilleure forme possible, donc tout ce que je peux faire pour être dans la meilleure forme possible. [for the Women’s World Cup], Je vais essayer d’être dans un club qui aide ça. Je ne suis pas sûr de ce que l’avenir nous réserve, mais je veux vraiment être au sommet. «

Rebekah Stott a signé pour Brighton & Hove Albion, équipe de Super League féminine. Photo par Bradley Kanaris / .

Le départ de Stott de la W-League suit les traces de nombreux internationaux australiens, notamment Steph Catley, Ellie Carpenter et Kyah Simon, qui ont rejoint respectivement Arsenal, Lyon et le PSV Eindhoven. Stott dit que maintenir le calendrier aligné sur les ligues à l’étranger garantira le retour des meilleurs joueurs dans l’élite australienne, mais reconnaît que ce n’est pas une décision facile.

« Ils vont probablement devoir trouver quelque chose s’ils veulent maintenir la W-League », a-t-elle déclaré. «C’est dur. C’est vraiment dur.

«S’ils peuvent garder une connexion avec la NWSL pour obtenir ce genre de joueurs internationaux, ce serait bien: vous pouvez jouer en Amérique et ensuite revenir et faire la W-League, ce qui est une excellente option.

« [But] L’Europe est le meilleur endroit pour le moment, ce qui ne permet pas aux joueurs de jouer dans la W-League à moins que quelque chose ne change et que cela devienne entièrement professionnel ici.

« Ils devraient ouvrir [the league] pour que les Néo-Zélandais ne soient pas internationaux [visa] joueurs. Cela aiderait la Nouvelle-Zélande et attirerait plus de joueurs dans la W-League. «