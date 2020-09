La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts incertain – et vous pouvez savoir quand les fenêtres s’ouvrent et se ferment ici – mais voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà.

TOP STORY: Chelsea a fixé un prix de 30 millions de livres sterling pour signer Mendy

On a dit à Chelsea qu’ils devront débourser au moins 30 millions de livres sterling s’ils veulent signer le gardien de but Edouard Mendy du Stade Rennes. Contrairement au rapport de L’Equipe plus tôt mercredi selon lequel le club de Ligue 1 a évalué le buteur à 22 millions de livres sterling, le Telegraph a déclaré qu’il en fallait 8 millions supplémentaires.

La recherche d’un nouveau gardien par Frank Lampard vient après Kepa Arrizabalaga a été abandonné deux fois en faveur du remplaçant des Blues Willy Caballero la saison dernière. C’est en dépit du fait que Kepa a battu le record du monde pour un gardien de but il y a deux ans lorsqu’il a rejoint le club de Stamford Bridge pour un énorme 71,6 millions de livres sterling.

Le rapport ajoute que les chances que Kepa quitte Stamford Bridge restent improbables car il semble vouloir rester et se battre pour sa place.

09h00 BST: Donny van de Beek a terminé son transfert de 40 millions de livres sterling à Man United hier, le dépisteur et directeur du football norvégien Tor-Kristian Karlsen nous dit à quoi s’attendre.

Le Néerlandais, qui a 10 casquettes pour les chemises orange, offre à Ole Gunnar Solskjaer qualité et quantité à égalité. Principalement un milieu de terrain box-to-box – bien qu’il ait également eu des relais en tant que joueur « tenant » devant la défense – Van de Beek possède toutes les compétences essentielles qui composent un milieu de terrain central moderne. Il est excellent sur le ballon, a un cerveau de footballeur exceptionnellement bien développé et possède la capacité de couvrir beaucoup de terrain.

08.34 BST: Gareth Bale a déclaré qu’il serait prêt à quitter le Real Madrid cet été, mais le club « rend les choses très difficiles ».

Bale a à peine joué pour Madrid la saison dernière, étant entièrement exclu de l’équipe pour leur défaite en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions contre Manchester City, alors qu’ESPN a rapporté que sa relation avec l’entraîneur Zinedine Zidane avait atteint un point de rupture.

Des sources ont déclaré à ESPN que Madrid souhaitait laisser partir Bale, mais n’avait pas encore reçu d’offre formelle pour l’ancienne star de Tottenham Hotspur pendant cette fenêtre de transfert.

« Si [offers from Premier League clubs] surgir, c’est quelque chose que je regarderais à coup sûr », a déclaré Bale à Sky Sports News.« Le temps nous le dira, mais je pense principalement que la raison est que la décision est entre les mains du Real Madrid. J’ai essayé de partir l’année dernière mais ils ont tout bloqué à la dernière seconde. «

08h00 BST: L’Inter Miami de David Beckham est « très proche » d’accepter des conditions personnelles avec l’attaquant de la Juventus Gonzalo Higuain, a déclaré une source à Jeff Carlisle d’ESPN.

TyC Sports a rapporté mercredi que les deux parties avaient déjà accepté les conditions. Cependant, des sources ont déclaré à ESPN que les pourparlers sont toujours en cours.

L’Athletic a également rapporté que Miami avait obtenu les droits de découverte de Higuain – s’apparentant à un droit de premier refus – de D.C. United, ce qui permettrait au joueur de se rendre dans le sud de la Floride.

Higuain, 32 ans, est libre de quitter la Juventus après que le nouveau manager Andrea Pirlo a déclaré que l’attaquant argentin n’était pas dans ses plans. Si l’accord de Miami est conclu, Higuain rejoindra l’ancien coéquipier de la Juventus Blaise Matuidi à Miami, ainsi que son frère aîné, Federico Higuain de D.C. United, en MLS.

PAPER TALK (par Sean Reynolds)

Le PSG refuse le transfert de Guendouzi

Arsenal Matteo Guendouzi semble sur le point de quitter le club cet été après une brouille avec le nouveau manager Mikel Arteta.

Le Français de 21 ans est en disgrâce et peine à assurer son avenir aux Emirats, malgré un beau début de vie en Angleterre.

Le PSG souhaite recruter un joueur d’Arsenal, mais le Daily Telegraph rapporte qu’il a refusé la chance d’obtenir Guendouzi, et à la place, il essaie d’atterrir en arrière droit. Hector Bellerin pour environ 30 millions d’euros (une histoire du TT d’hier.)

Inter eye double swoop

Internazionale serait en négociations avec son compatriote Hellas Verona de Serie A concernant un possible transfert de l’attaquant Oliver Jurgens.

Le journaliste italien Gianluca Di Marzio a déclaré qu’Antonio Conte avait été impressionné par les efforts de l’adolescent estonien lors d’un prêt avec l’AS Roma qui a débuté en janvier. Conte est maintenant à l’avant-garde de la course pour rattraper Jurgens, le joueur de 17 ans attirant également l’attention de Valence et de Leicester City.

Pendant ce temps, Di Marzio affirme également dans un rapport séparé que l’Inter a terminé les négociations avec les Roms pour faire venir un défenseur vétéran. Aleksandar Kolarov sur un accord d’une valeur de 3,5 millions d’euros par an.

Tap-Ins

– Les débutants de la Premier League West Bromwich Albion ont fait une démarche pour signer Chelsea’s Michy Batshuayi en prêt, selon Football Insider. Chelsea serait à l’aise avec l’idée du départ de Batshuayi en prêt, mais serait plus content d’obtenir un déménagement permanent pour l’international belge de 26 ans. Il y a deux ans, Batshuayi aurait été évalué à 50 millions de livres sterling au milieu des intérêts de West Ham United.

– Le club écossais Hearts devrait signer l’ailier de Preston North End Josh Ginnelly sur un prêt d’une saison, Football Insider rapporte également. Le joueur de 23 ans n’a qu’une saison restante sur son contrat à Preston et deviendra joueur autonome la saison prochaine.