Le propriétaire du Real Salt Lake, Dell Loy Hansen, prendra un congé des opérations du club de la Major League Soccer au milieu des enquêtes sur les allégations selon lesquelles il aurait utilisé un langage raciste.

Hansen, qui possède également le club des Real Monarchs de la United Soccer League et Utah Royals, l’équipe de la National Women’s Soccer League, a également fait l’objet de critiques après des commentaires sur les joueurs de la MLS ne jouant pas à des matchs mercredi alors qu’ils cherchaient à dénoncer l’injustice raciale. Hansen a exprimé son mécontentement face aux actions des joueurs, l’appelant un signe de « manque de respect » et en disant que cela l’a amené à se demander « combien je veux investir dans l’équipe ».

Dans une déclaration publiée vendredi soir, Utah Soccer a déclaré: « Alors que la MLS et la NWSL commencent leurs enquêtes, Utah Soccer assurera une coopération totale, notamment en cherchant à répondre à toutes les questions que les ligues pourraient avoir sur les déclarations faites par M. Hansen concernant les boycotts et les allégations des athlètes. Dans un article qui en résulte. En tant qu’organisation, notre priorité est nos employés, nos équipes, nos joueurs et nos fans, et M. Hansen en particulier se soucie profondément de chacun de ces individus qui travaille si dur pour faire de Utah Soccer le succès qu’il est.

« Pendant la durée de ces enquêtes, et jusqu’à nouvel ordre, M. Hansen prendra un congé de toutes les opérations de RSL, URFC et Monarchs. Le Soccer Executive Group existant à Utah Soccer assumera toute la gestion de l’organisation. »

Les allégations de propos racistes ont été détaillées dans un rapport publié jeudi par ., incitant la MLS à ouvrir une enquête.

« Nous sommes profondément préoccupés par les allégations formulées dans un rapport publié ce soir concernant le langage utilisé et la conduite du propriétaire de Real Salt Lake, Dell Loy Hansen. La Major League Soccer a une tolérance zéro pour ce type de langage ou de conduite et ouvrira immédiatement une enquête. », a déclaré la ligue après le rapport.

La NWSL a déclaré: « Les allégations concernant Dell Loy Hansen contenues dans les rapports publiés sont choquantes et vont à l’encontre de tout ce que la NWSL représente. Nous commencerons immédiatement une enquête, et si ces rapports sont étayés, nous prendrons les mesures appropriées. »

Hansen est revenu sur ses premiers commentaires sur les manifestations et a déclaré: « Les intentions des joueurs ont probablement été mal interprétées de mon côté », mais n’a fait aucun commentaire concernant les allégations de langage raciste.

Hansen a initialement rejoint le groupe de propriété RSL en 2009, passant trois ans en tant qu’associé minoritaire avant d’acquérir la pleine propriété de l’équipe en 2013.

La MLS est revenue au jeu vendredi avec un match entre l’Impact de Montréal et le Toronto FC, avec neuf autres matchs prévus tout au long de la fin de semaine.