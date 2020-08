Thiago Alcantara a été fortement lié à Liverpool (Photo: .)

Le héros de Liverpool, Dietmar Hamann, dit qu’il serait «surpris» si Thiago Alcantara ne se retrouve pas dans le Merseyside avant la nouvelle saison.

Thiago a réalisé une performance exceptionnelle au milieu du parc alors que le Bayern Munich battait le Paris Saint-Germain pour remporter le trophée de la Ligue des champions dimanche soir, mais le match pourrait bien être son dernier pour le club.

Alors qu’il y avait eu des discussions positives sur une éventuelle extension de Thiago à l’Allianz Arena, le joueur de 29 ans a changé d’avis alors que la pandémie de coronavirus a mis un terme au football allemand en mars.

Le milieu de terrain cherche un nouveau défi avant la nouvelle saison (Photo: .)

Thiago a décidé qu’il était désireux de relever un nouveau défi et Liverpool a clairement indiqué qu’il souhaitait signer l’Espagnol, malgré une réticence à respecter le prix demandé de 27 millions de livres sterling du Bayern.

Hansi Flick a été vu embrasser Thiago peu de temps après sa victoire à Lisbonne hier soir et le manager du Bayern s’est adressé à l’avenir de l’Espagnol lorsqu’il a été interrogé sur le moment lors de sa conférence de presse d’après-match.

Flick et Thiago ont partagé un doux moment après le coup de sifflet final à Lisbonne (Photo: .)

«Il m’a dit qu’il restait [laughing] – non, je plaisante! »Plaisanta Flick.

«Non, je voulais tout simplement le remercier, tout comme je remerciais tous les joueurs.

«Je ne sais pas, il ne le sait pas non plus car nous étions tous concentrés sur la finale de la Ligue des champions. Nous devons maintenant voir ce qui se passe dans les jours à venir. »

Hamann pense que Thiago sera un joueur de Liverpool la saison prochaine (Photo: .)

S’adressant à talkSPORT après la finale de la Ligue des champions, Hamann a prédit avec confiance que Thiago jouerait pour Liverpool la saison prochaine.

« On lui a offert un contrat à Munich qu’il a refusé », a déclaré l’ancien milieu de terrain du Bayern et de Liverpool.

« Il a dû montrer un intérêt à rester, sinon ils ne lui auraient pas proposé de nouveau contrat, mais à la dernière minute, il s’est retiré et a dit qu’il pourrait vouloir faire autre chose.

Je serais très surpris qu’il refuse un contrat au Bayern Munich s’il n’a rien d’autre, alors je suis sûr qu’il a reçu une offre de Liverpool.

«Il s’agit probablement des frais de transfert maintenant. Je n’ai jamais eu l’impression qu’il était un milieu défensif ou un milieu de terrain capable de jouer ce rôle, mais bien sûr, il a été absolument magnifique. La façon dont il rassemble les choses et c’est un brillant footballeur.

«Je pense qu’il peut donner quelque chose de différent et une nouvelle dimension au milieu de terrain de Liverpool. Je serais surpris qu’il ne finisse pas à Liverpool. »

