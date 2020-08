The Toe Poke Daily est là chaque jour pour vous présenter toutes les histoires les plus étranges, le contenu viral le plus original et les produits les plus magnifiques qu’Internet a à offrir, le tout en un seul endroit.

Nous vivons sans aucun doute une époque étrange et avec des clubs du monde entier qui tentent d’équilibrer leurs comptes, le marché des transferts de football ne fait pas exception.

2 Liés

En effet, dans l’état actuel des choses, quatre des 10 grévistes les plus chers de l’histoire sont actuellement listés et / ou disponibles … au juste prix, bien sûr.

Après avoir coûté au PSG 145 millions d’euros princiers il y a quelques années, Kylian Mbappe figure toujours en tête de liste – bien qu’il va sans dire que l’attaquant français ne va nulle part à la hâte même si le Real Madrid (et tous les autres grands clubs du monde) ) souhaitent le signer.

Cependant, juste en dessous de Mbappe dans le top 10 de Transfermarkt se trouvent plusieurs grands noms qui peuvent tous être signés cet été.

Gonzalo Higuain

Higuain est deuxième sur la liste des attaquants les plus chers de tous les temps après que la Juventus ait payé 90 millions d’euros pour le signer de Naples en 2016.

L’Argentin de 32 ans a été prêté deux fois depuis (à Chelsea et à Milan) tout en luttant pour retrouver la forme de but qui l’a propulsé en premier dans les échelons supérieurs.

jouer

1:32

Alejandro Moreno de l’ESPN FC conseille Luis Suarez sur un passage à la Major League Soccer.

Luis Suarez

Des sources ont déclaré à ESPN que Suarez avait été informé par le nouvel entraîneur Ronald Koeman qu’il était libre de quitter Barcelone cet été, environ six ans après que les géants catalans aient dépensé 81,7 millions d’euros pour le retirer de l’emprise de Liverpool.

Le joueur de 33 ans a marqué plus de 200 buts depuis lors, bien qu’il semble que le quatrième attaquant le plus cher de tous les temps ne figure pas dans les plans de Koeman, qui ont sans aucun doute joué un rôle dans le fait que son ami Lionel Messi décide de son propre avenir. loin du Camp Nou.

Diego Costa

Chelsea a presque doublé son argent en laissant Costa rejoindre l’Atletico Madrid en 2018 pour 66 millions d’euros après quatre ans à Stamford Bridge.

Ces frais sont suffisants pour faire de l’international espagnol le huitième attaquant le plus cher de tous les temps – et à peine deux saisons légèrement décevantes, il a de nouveau été rendu disponible par l’Atletico, avec un possible déménagement à Tottenham (et une réunion avec l’ancien Chelsea. patron Jose Mourinho) sur les cartes.

jouer

1:38

Julien Laurens examine l’avenir de Thomas Tuchel au PSG avec Edinson Cavani et Thiago Silva sur le point de partir.

Edinson Cavani

La septième année de Cavani au PSG était sa dernière, le vétéran uruguayen ayant choisi de ne pas prolonger son contrat pour couvrir les dernières étapes de la campagne prolongée de la Ligue des champions.

L’ancien attaquant de Naples est le 10e attaquant le plus cher de tous les temps en raison des frais de 64,5 millions d’euros impliqués dans son déménagement à Paris en 2013.

Pour l’avenir, l’Atletico Madrid et Benfica ont tous deux été évoqués comme destinations potentielles, bien que les négociations auraient abouti à une impasse en raison des demandes salariales alléchantes de Cavani.

jouer

1:10

Shaka Hislop dit qu’il loue Zlatan Ibrahimovic pour être toujours en mesure de performer au plus haut niveau à 38 ans.

Mentions honorifiques

Zlatan Ibrahimovic, qui a beaucoup voyagé, a beaucoup de frais de transfert parmi lesquels choisir, mais le plus important était les 69,5 millions d’euros que Barcelone a payés pour le signer en 2009, ce qui en fait le septième attaquant le plus cher de tous les temps. Bien que cela comprenne 20 millions d’euros pour Samuel Eto’o pour aller dans l’autre sens.

Ibrahimovic, 38 ans, est techniquement en rupture de contrat, après avoir vu son contrat à court terme avec Milan expirer à la fin de la saison, mais il semble qu’il ait l’intention de signer à nouveau avec les Rossoneri pour une autre année une fois ses mandats terminés. rencontré.

Bien sûr, nous ne devons pas ignorer le fait que cet été a également vu Messi envoyer des ondes de choc sur le marché en déclarant son intention de quitter Barcelone après deux décennies au club,

Messi est sans aucun doute l’un des attaquants les plus précieux du football mondial, mais après avoir rejoint l’académie du Barca depuis les Old Boys de Newell en 2000 pour un montant nominal, il n’est pas représenté sur la liste de Transfermarket.

Qui sait, s’il rejoint Manchester City pour 100 millions d’euros, peut-être que tout cela changera dans les prochaines semaines?

Top 10 en entier

1. Kylian Mbappe (de Monaco au PSG) – 145 M €

2. Gonzalo Higuain (de Naples à la Juventus) – 90 millions d’euros

3. Romelu Lukaku (d’Everton à Manchester United) – 84,7 millions d’euros

4. Luis Suarez (de Liverpool à Barcelone) – 81,7 millions d’euros

5. Romelu Lukaku (de Manchester United à l’Inter Milan) – 74 millions d’euros

6. Victor Osimhen (de Lille à Naples) – 70 millions d’euros

7. Zlatan Ibrahimovic (de l’Inter à Barcelone) – 69,5 millions d’euros *

8. Diego Costa (de Chelsea à l’Atletico Madrid) – 66 millions d’euros

9. Alvaro Morata (du Real Madrid à Chelsea) – 66 millions d’euros

10. Edinson Cavani (de Naples au PSG) – 64,5 M €

* Inclus 20 M € pour Samuel Eto’o pour déménager à l’Inter

Shamrock gagne aux tirs au but 12-11

Shamrock Rovers s’est qualifié pour le deuxième tour de qualification de la Ligue Europa jeudi soir avec la victoire sur le club finlandais Ilves Tampere.

Cependant, les Rovers ont certainement tiré parti de leur victoire. Les hôtes irlandais ont pris du retard à deux reprises et ont fait expulser un homme au stade de Tallaght – et c’était avant de se lancer dans une séance de tirs au but vraiment épique.

En effet, avec un niveau de score à 2-2 après la prolongation, Rovers et Ilves ont été contraints de régler l’égalité par une fusillade, et il n’est pas exagéré de dire que cela a fini par aller la distance. Ils ont même atteint le point le plus insaisissable de toute fusillade, où les deux gardiens de but ont réussi à se croiser le filet avec 18 pénalités marquées chacun.

Les rovers ont tenu leur sang-froid pour finalement gagner 12-11, le milieu de terrain vétéran Joey O’Brien marquant le coup de pied décisif après que le gardien Alan Mannus ait suivi sa propre conversion en refusant Eemeli Raittinen de 12 verges.

Le résultat de ce soir a établi un nouveau record de pénalités marquées dans la compétition européenne # RoversInEurope☘ pic.twitter.com/wnR7C8O6gr – Shamrock Rovers FC ☘️ (@ShamrockRovers) 28 août 2020

Ce fut une soirée mémorable à Tallaght alors que de nouveaux records européens étaient établis et que les Rovers se qualifiaient pour le tour suivant, bien que dans des circonstances légèrement prolongées.