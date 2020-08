Jurgen Klopp pense que le Bayern Munich a été un « peu chanceux » dans son succès en Ligue des champions (Photo: .)

Jurgen Klopp a fait valoir que l’impact de la crise des coronavirus sur la programmation du football allemand a donné au Bayern Munich un coup de main sur la voie de son succès dans la Ligue des champions de cette année.

Les champions de Bundesliga sont sortis vainqueurs de ce qui était une affaire prudente dimanche soir, avec Kingsley Coman rentrant à la maison, le seul but du match juste avant l’heure à l’Estadio da Luz de Benfica.

Cela signifiait que le Bayern a terminé la saison avec une incroyable séquence de 21 victoires consécutives jusqu’à la mi-février et l’entraîneur-chef Hansi Flick a été largement félicité pour l’impact qu’il a eu depuis qu’il a pris les rênes de Niko Kovac.

Le Bayern Munich a battu le PSG pour remporter le trophée de la Ligue des champions (Photo: .)

Dans une interview avec la ZDF, Klopp – autrefois manager des rivaux du Bayern, le Borussia Dortmund – a félicité le club pour sa saison, mais a suggéré qu’il avait eu un « peu de chance » en Ligue des champions, alors que Liverpool était contraint de rendre sa couronne européenne.

Après tout, le Bayern a eu la chance de disputer 14 matches entre la reprise du football allemand et la finale de la Ligue des champions. La fin prématurée de la saison de Ligue 1 signifie que le PSG n’a disputé que quatre matches entre le 24 juillet et son déplacement à Lisbonne.

« Il est difficile d’écrire plus d’histoire en huit mois », a déclaré le manager de Liverpool à propos du triomphe du Bayern.

«L’Allemagne a également eu un peu de chance que, malgré tout le chaos du calendrier, son calendrier soit le mieux adapté à la Ligue des champions.

«Pour le moment, ils font définitivement partie des meilleures équipes absolues. Ils sont sensationnellement bien équipés.

«Ils ont des joueurs de classe mondiale absolus à chaque poste, et tous au bon âge.»

Les Reds sont actuellement à leur camp d’entraînement de pré-saison en Autriche (Photo: .)

Klopp insiste sur le fait que son équipe de Liverpool aura plus faim que jamais de répéter ses succès des deux dernières saisons lorsque la nouvelle campagne arrivera.

« C’était comme ça pour nous: la Premier League est terminée, prenez une courte pause de deux semaines, puis les prochains soucis surviennent », a-t-il ajouté.

«Comment avez-vous pris le relais la saison prochaine?»

Plus: Liverpool FC



Liverpool a connu un début de saison difficile en Premier League lorsque la liste des matchs a été annoncée la semaine dernière.

Les champions ouvrent la campagne contre le nouveau promu Leeds United à domicile avant de se rendre à Chelsea.

Les Reds retournent ensuite dans le Merseyside pour affronter Arsenal, à moins d’un mois d’affrontement de Mikel Arteta dans le Community Shield.

